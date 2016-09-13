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13 сентября 2016, 15:53

Сотрудницы метрополитена получат фирменные парки и фетровые шляпки

метрогород

Фото: ГУП "Московский метрополитен"

Метрополиетн разработает и пошьет новую форму для сотрудниц, чья работа связана с обслуживанием пассажиров, движением поездов и службой безопасности. Об этом говорится в технической документации ГУП "Московский метрополитен".

Сотрудницы подземки получат новые блузы с длинными и короткими рукавами, жилеты, трикотажные жакеты, утепленные жилеты, пальто, парки и утепленные куртки, а также юбки галстуки, погоны, шейные платки и фетровые шляпки. Новая форма будет поставляться в течение двух лет в несколько этапов, всего планируется сшить 113 942 единиц одежды.

Фирменные шляпки будут отражать статус сотрудницы, всего изготовят пять типов головных уборов. Так, отдельный покрой получит высший начальствующий состав, а также старший, средний и младший начальствующие составы. К одежде будут крепиться и погоны.

Новую форму создадут в едином стиле московского транспорта. Одежда будет иметь характерные для метрополитена цвета, логотип, а также символику на некоторых элементах. Даже пуговицы будут иметь фирменный стиль подземки - на них нанесут рельефное изображение поезда.

Фотогалерея

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В мае новую форму получили и контролеры столичного метрополитена. Одежда сохранила синий цвет для лучшей узнаваемости, однако кроме привычных брюк в гардеробе женщин-контролеров тогда появились демисезонные юбки и шейные платки. Летом для контролеров предусмотрены жилеты, а на теплые куртки и плащи закреплены светоотражающие ленты для безопасности.

Метро постепенно меняет свой внешний облик в соответствии с фирменным стилем московского транспорта. Так, во всех кассовых зонах и вестибюлях метро устанавливают новые информационные стенды и меняют дизайн табличек с именем сотрудника: на карточке теперь указывают фамилию, имя, отчество и пожелание "приятного пути". Недавно в московском метро появились обновленные терминалы оплаты. Автоматы научили принимать бесконтактную оплату банковской картой. Колонны экстренного вызова на станциях тоже меняют облик. Стендам придают красно-серый цвет, на них изображается символика столичного транспорта.

Вместе с ребрендингом, в метро обновляется система навигации. На станциях появляются новые указатели выходов и табло с обратным отсчетом времени до прихода поезда. Элементы единой транспортной навигационной системы можно увидеть уже сейчас на станциях "Охотный ряд", "Парк победы", "Деловой центр", "Текстильщики", "Выставочная" и "Театральная".

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