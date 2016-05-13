Названы самые загруженные линии московского метро

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Жители столицы с начала года совершили на восемь миллионов поездок в метро больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, по этой причине власти решили запустить дополнительные поезда. В июне на самых загруженных линиях московского метро начнут курсировать дополнительные 119 пар поездов в сутки, передает mos.ru.

Заммэра подчеркнул, что самыми загруженными являются Таганско-Краснопресненская, Калужско-Рижская, Серпуховско-Тимирязевская и Кольцевая линии московского метро. В июне поезда на них начнут курсировать с минимальным интервалом не только в "часы пик", но и в дневные часы.

Первый участок второго кольца метро

Ранее m24.ru сообщало, что в июне на 10 самых проблемных ветках метро запустят дополнительные 119 пар поездов в сутки. Интервал движения между поездами в московском метро на самых загруженных линиях составляет 90 секунд.

Загруженность вагонов столичной подземки не превышает 4,5 человека на 1 квадратный метр. С 2010 года в метро добавили почти 20 процентов дополнительных пассажирских мест в сутки. Это позволило 1,4 миллиона москвичей более комфортно проезжать в метро.