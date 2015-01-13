Метро застрахует поезда от аварий и вандалов

Столичная подземка застрахует поезда от аварий и вандалов

Столичная подземка в 2015 году застрахует почти пять тысяч вагонов. Максимальная страховая выплата составит свыше 100 миллиардов рублей, сообщили M24.ru в подземке. Эта сумма в 1,5 тысячи раз больше, чем в 2013 году. Поезда метро будут застрахованы от любых аварий, вандалов и зацеперов. Компанию-страховщика объявят в начале февраля.

Весь подвижной состав московского метрополитена – 4 922 вагонов – планируется застраховать сроком на один год, пояснил собеседник M24.ru. Всего страховщик в случае различных ЧП может выплатить подземке за этот период 102 млрд рублей. Лимит по одному происшествию составит 500 млн рублей, сумма минимальной выплаты - 1,5 тысячи. При этом финансовая "защита" обойдется метрополитену менее чем в 45 миллионов рублей.

Вагоны подземки застрахуют от:

взрывов и пожаров

крушений и аварий

вандалов, хулиганов и террористов

падения пассажиров и животных на пути

затоплений и стихийных бедствий

а также других ЧП вплоть до забастовок, гражданских беспорядков, а также падения на поезда самолетов и других летательных объектов

Отметим, что в 2014 году подвижной состав метро не был застрахован. В итоге подземка должна была самостоятельно покрывать убытки из-за любых аварий, ЧП и неисправностей.

Ранее, в 2012-2013 годах, подвижной состав метро страховал "Ингосстрах". Как сообщили M24.ru в пресс-службе компании, договор предусматривал "максимальный размер страхового возмещения по совокупности всех страховых случаев по всем объектам страхования в размере 70 миллионов рублей". Под страховые случаи и риски тогда попали ЧП, аналогичные описанным в договоре на страхование в 2015 году. Таким образом, сейчас метрополитен страхуется на сумму, большую в 1,5 тысячи раз.

Заместитель генерального директора СК "Ингосстрах" Илья Соломатин отметил, что в условиях договора указан стандартный перечень рисков для такого имущества. Стоимость возмещения адекватна для страхования нового, современного подвижного состава. По старым вагонам суммы могут быть меньше. "В целом страхование транспортного имущества практикуется во всем мире", - сказал Соломатин.

Начальник управления выплат Национального союза страховщиков ответственности Валерий Карпов рассказал M24.ru, что страхование подвижного состава важно в первую очередь для самой подземки. Он отметил, что страховка положительно отразится на состоянии подвижного состава. Также Карпов пояснил, что, согласно федеральному закону "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика", подземка сама несет ответственность перед пассажирами и выплачивает компенсации без участия страховщиков. Напомним, что столичный метрополитен выплатил пострадавшим и родственникам погибших в июльской аварии более 180 млн рублей.

Майя Соерова, София Сарджвеладзе