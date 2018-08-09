"Пользователи "Тройки" получают бонусы" – замначальника Московского метро

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

"Где спит Ленин?", "Где находится станция с собачками?", – на любой вопрос есть ответ на стойках "Живое общение" в метро, здесь же примут прочитанную книгу и продадут модную одежду. Об этом и многом другом в интервью порталу Москва 24 рассказала замначальника Московского метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

– Недавно закончился чемпионат мира по футболу. Что-то останется в метрополитене на память о чемпионате?

– Мы долго и активно готовились к этому событию, приводили в порядок инфраструктуру, обновляли навигацию, готовили персонал. В итоге, московский метрополитен успешно справился с перевозкой пассажиров и все, что мы наработали за время чемпионата, останется: и навигация, и англоговорящий персонал. А

вот стойки "Живого общения" не просто сохраним, а планируем даже расширить этот проект.

– Во время мундиаля стойки "Живого общения" оказались востребованными?

– Да, наши сотрудники на стойках обслуживали ежедневно порядка 700 человек. Чаще всего задавали вопросы о том, как проехать из точки А в точку Б. Но задавали и нестандартные вопросы, например, "Где спит Ленин?" и "Где находится станция с собачками?". На любые вопросы стараемся дать ответы, помочь всем.

На стойках "Живое общение" обслуживали ежедневно около 700 человек

Помимо сотрудников на стойках "Живое общение", на станциях дежурили наши офисные сотрудники, которые на время чемпионата стали волонтерами. Более 100 человек, владеющих разными иностранными языками, в несколько смен помогали туристам на центральных и пересадочных станциях.

Когда обновят все знаки на входах в метро

– Почему столько вопросов, касающихся построения маршрута, разве в московском метро неудобная навигация?

– К чемпионату мира мы обновили более 60 тысяч элементов навигации, а после старта турнира, по пожеланиям болельщиков, добавили еще две тысячи временных указателей. Информация на указателях продублирована на английском языке, на всех центральных станциях и станциях внутри кольца размещены указатели нового типа.

Но к нам приехали гости, в том числе не говорящие на английском языке, например, владеющие только испанским или португальским, им сложно было ориентироваться в метро в другой стране. Чтобы объясняться с ними, мы использовали все способы – вызывали с других станций сотрудников, знающих редкие языки, рисовали на схемах, всегда старались максимально помочь.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



– На каких станциях появятся стойки "Живого общения"?

– На станциях с наибольшим пассажиропотоком: на "Тургеневской", "Октябрьской" (кольцевой), "Павелецкой" (кольцевой), "Автозаводской", "Выставочной", "Парке Победы", "Кузнецком мосту", "Черкизовской", "Маяковской", "Хорошевской".

Они будут располагаться так, чтобы не мешать и не препятствовать проходу пассажиров. Это будет новый дизайн стоек со встроенной сувенирной витриной, полками букшеринга и более удобными рабочими местами для сотрудников. Персонал мы уже набрали.

Полочки букшеринга сделаем в корпоративном красном цвете

– Полка букшеринга появилась в метро полтора года назад. Охотно ли пассажиры обмениваются прочитанными книгами? На каких станциях появятся новые стойки обмена книгами?

– Букшеринг себя очень хорошо показал во время пилотного проекта на станции "Пушкинская", поэтому планируем проект продолжить на всех новых стойках "Живое общение". Сделаем полочки в нашем корпоративном красном цвете. Пассажиры смогут оставить прочитанную книгу и взять другую.

– Карта "Тройка" приобрела огромную популярностью у пассажиров. Есть куда развиваться?

– Карта "Тройка" – самый важный и главный наш носитель, этой картой пользуется 90 процентов пассажиров городского транспорта.

Сейчас мы в тестовом режиме запустили программу лояльности: пользователи карты, зарегистрировавшиеся в программе, при пополнении баланса "кошелек" на сумму от 250 рублей получают три процента от внесенной суммы на бонусный счет, при этом один бонус равен одному рублю.

Когда пассажир накопит более ста бонусов, он сможет их тратить на покупки у партнеров или на оплату проезда в транспорте.

Более чем в пяти тысячах торговых точек можно потратить бонусы, накопленные на "Тройке"

– Что это за партнеры?

– Это более пяти тысяч торговых точек, среди них есть и аптеки, магазины одежды, обуви, кафе, музеи. Ознакомиться с полным перечнем можно на сайте программы либо в мобильном приложении "Город".

Программа лояльности для владельцев карты "Тройка"

– На новых носителях карта "Тройка" появится?

– Пока нет, мы планируем выпускать карту на существующих носителях: брелоки, кольца, браслеты в разных дизайнах. Недавно ко Дню Московского транспорта мы выпустили "Тройку" в специальном дизайне – красно-белую с изображением трамвая "Витязь". А за время чемпионата мира было продано более 160 тысяч карт "Тройка" с футбольным дизайном.

Во время чемпионата пассажиропоток увеличился на 300 тысяч пассажиров в сутки

– Почувствовал ли метрополитен увеличение пассажиропотока во время чемпионата мира?

– Чемпионат нам добавил пассажиров, но так как летом, в период отпусков и каникул, пассажиропоток традиционно падает, сильной нагрузки мы не почувствовали. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажиропоток в сутки увеличился на 300 тысяч пассажиров.

За месяц перевезли более 210 миллионов пассажиров. Самые напряженные были дни, когда проходили матчи на стадионе "Лужники", тогда большая нагрузка была на станции Сокольнической линии, прилегающие к стадиону, и территории "фан-феста".

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

– Как метрополитен справлялся с развозом после матчей?

– На Сокольнической, Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линиях сократили интервал движения поездов до 90 секунд, а на МЦК – до пяти минут. Минимальный интервал движения позволил нам организовать удачные и быстрые развозки со стадионов "Лужники" и "Спартак".

Со "Спартака" развозили болельщиков в среднем за 55 минут, с "Лужников" – за 1 час 10 минут. При этом большинство болельщиков уезжали после матча на метро и МЦК. Это очень хорошие показатели и высокий результат.

Инфоцентр московского метро запустил новые услуги для туристов

– При этом болельщики за проезд не платили. Вели статистику, сколько болельщиков воспользовались бесплатным проездом?

– В дни чемпионата мира по футболу в Москве совершено пять миллионов бесплатных поездок на московском транспорте, из них 3,8 миллиона – на метро и МЦК.

Кстати, мы впервые массово применили технологию автоматического прохода болельщиков. В 28 вестибюлях специально оборудованные турникеты автоматически считывали RFID-метки, встроенные в паспорта болельщиков, и открывались перед туристами после того, как сотрудники проверяли у них билет на матч.

Такие турникеты были отмечены красно-белыми стикерами. В дни матчей с их помощью пропустили бесплатно 2,9 миллиона человек.

– Какие станции стали наиболее популярными у фанатов?

– Самой популярной станцией, если смотреть по пиковым периодам, оказалась "Лубянка", которая в час пропускала до пяти-семи тысяч иностранных болельщиков.

А вообще болельщики стремились побывать на всех станциях культурного наследия, а также на станциях, примыкающих к паркам. Можно выделить станции "Охотный ряд", "Площадь Революции", "Спортивная", "Университет", "Добрынинская" и "Маяковская", кстати, последняя – это и моя самая любимая станция.

Станция "Лубянка" стала самой популярной во время чемпионата, в час пропускала до пяти-семи тысяч иностранных болельщиков

Такой вывод – не просто из наших ощущений, он подтверждался регулярной аналитической сводкой каждого дня, которую формировали на основе данных кассиров, сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров, дежурных волонтеров.

– Приложение "Метро Москвы" после чемпионата мира обновите?

– Да, мы уже выпустили новое обновление, сделали его еще удобнее. На схеме метро теперь можно построить несколько вариантов маршрута с указанием общего времени в пути, раньше пользователям предлагался только один вариант.

Также мы добавили функцию быстрого меню – без открытия приложения можно переходить в четыре основных раздела — "Обратная связь", "Оплата", "Новости", "Карта города".

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



Быстрое меню появляется при длительном удерживании иконки "Метро Москвы". При этом раздел, посвященный чемпионату мира по футболу, убрали. Новые функции доступны для пользователей смартфонов на базе iOS.

Сейчас прорабатываем разные нововведения, которые хотим добавить в приложение. Могу сказать точно одно – оно станет еще удобнее и полезнее.

Кстати, приложение "Метро Москвы" входит в десятку лучших навигационных приложений в AppStore. К ЧМ-2018 мы адаптировали его на семь языков, за время турнира его скачали более 45 тысяч иностранцев.

Пока шел чемпионат обнаружили около 700 находок. Из необычных были: сомбреро, испанская гитара

– А много вещей болельщики забыли в метро? Какие необычные вещи обнаружили сотрудники метрополитена?

– За месяц пока шел чемпионат, дежурные по станции обнаружили около 700 находок, порядка трехсот вернули. Из необычных находок были: сомбреро, испанская гитара.

Нашли кредитную карту, но тут же вернули. Карта выпала из рук пассажира и попала в водосток, волонтеры быстро среагировали, обратились к коллегам из инфраструктуры, те вскрыли водосток и достали карту. Обнаружили паспорт гражданина Латинской Америки, вернули в тот же день. Разыскали владельца при помощи соцсетей и посольства.

Москвичи чаще всего забывают в метро рюкзаки и учебники

– Как можно забрать забытую вещь?

– У нас успешно работает склад забытых вещей на станции "Котельники". Документы с персональными данными передаем в УВД на Московском метрополитене. Потерянные вещи сдаются на склад, хранятся здесь полгода, если хозяин не приходит, то вещь утилизируется.

Есть несколько вариантов вернуть потерянный предмет. В мобильном приложении "Метро Москвы" появился новый раздел – там можно заполнить форму, отметить на какой станции оставлена вещь, подробно описать пропажу и даже прикрепить фотографию, это ускорит процесс поиска. Другой вариант – позвонить напрямую на склад забытых вещей по телефону +7 495 622-20-85.

Брелоки пользуются особой популярностью. С декабря 2016 года их купили уже более 37,5 тысяч штук

– А что охотнее всего покупают из сувениров?

– Брелоки, карты "Тройки", стаканы с брендом московского метрополитена. Эта продукция раскупается всегда, вне зависимости от сезона. Брелоки очень удобны. Их можно повесить на ключи, положить в карман, в кошелек, это и хороший подарок. Они пользуются в нашем сувенирном магазине особой популярностью. С момента старта продаж в декабре 2016 года купили уже более 37,5 тысяч. Стоят брелоки с функцией карты "Тройки" – 300 рублей, с функцией "Тройки" и "Стрелки" – 350 рублей. Мы производим их партиями, видим, что заканчиваются, заказываем дополнительную партию. Сейчас новую партию запускаем.

Кольца все ждали, продажи стартовали в октябре 2017 года, с того момента продали более 2,7 тысяч, их можно купить за 1999 рублей. В прошлом году на МЦК на станции "Лужники" одна пара отмечала свадьбу, и они обменялись кольцами "Тройка". Браслеты начали продавать также в октябре 2017 года, с этого момента продали около 16 тысяч, а стоит один браслет 450 рублей.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



– Как планируете развивать сувенирную линейку?

– К чемпионату мира мы сделали маленькую, капсульную коллекцию, специально для чемпионата мира была разработана отдельная линейка одежды с дизайнером Катей Добряковой. Это довольно популярный российский бренд. Катя разработала для нас футболки, свитшоты, кепки с футбольной тематикой. Их довольно хорошо раскупали.

Теперь с известным российским дизайнером прорабатываем еще одну линейку модной одежды. Для транспортного предприятия, это, конечно, новое направление, но раз мы уже заглянули в закулисье модного мира, то хотим продолжать, потому что мы видим, что это нравится пассажирам.

В коллекцию войдут футболки, кепки, возможно, ветровки и кеды

– Что войдет в коллекцию: одежда, бижутерия?

– Однозначно в коллекцию войдут футболки, как один из самых популярных товаров, кепки, прорабатываем вопрос брендированных ветровок. Сейчас в тренде – кеды, может быть, их тоже выпустим.

– Модели отметите своим логотипом?

– Безусловно, нам важно сохранить бренд, цвета – белый и красный, к этому мы чувствительно относимся, но при этом важно, чтобы модели были современными и классными. Возможно, на вещи нанесем схему московского метро. С дизайнерами напрямую этот момент не обсуждали, но, думаю, что-то интересное точно сделаем.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



– Как будете распространять новую модную коллекцию: создадите интернет-магазин или бутики на станциях?

– На 18 стойках "Живое общение", а также в двух флагманских магазинах на "Маяковской" и "Трубной". Под новые коллекции выделим в магазинах отдельные площади, сделаем корнеры.

– А примерочные в ваших магазинах появятся?

– Нет, примерочных не будет. Как показала практика, заинтересованные пассажиры знают свой размер, поэтому проблем с примеркой не возникает.

– Когда воплотите в жизнь этот проект, и какими будут цены на коллекционные вещи?

– Продавать начнем, по всей вероятности, в следующем году. По опыту могу сказать, что создание макетов и производство вещей – это довольно кропотливый труд. Сейчас пока выбираем дизайнера, финальный продукт мы увидим не раньше следующего года. От дизайнера, используемых материалов, зависит и стоимость коллекционной одежды, поэтому цены пока назвать не могу.

Взять аудиогид можно в аренду на стойках "Живое общение", прокат сервиса – 350 рублей.

– Для болельщиков метрополитен организовал новый вид экскурсий – аудиогид. Эта услуга сохранится после чемпионата?

– Да, аудиогид – это новая услуга, сейчас она запущена в пилотном режиме, спустя полгода подведем итог и решим, сохранять ли сервис на постоянной основе. Взять аудиогид можно в аренду на стойках "Живое общение", при этом нужно оставить залог, который вам вернут, и оплатить прокат сервиса – 350 рублей. За время чемпионата мира более 1000 человек воспользовались аудиогидами.

Сейчас доступна программа из нескольких экскурсий на разных языках. Тем, кто не пользовался, рекомендую. Аудиогид – это интересно, увлекательно, удобно, пассажир сам выбирает, когда слушать экскурсию.



– В этом году планируется открыть движение по новым станциям Сокольнической и Калининско-Солнцевской ветки, а на Большой кольцевой линии откроют "Нижнюю Масловку". Когда обновите схемы?

– В ближайшей перспективе на схемах появится участок Солнцевской линии – от станции "Раменки" до "Рассказовки". Схемы метро обновляем постоянно. Для нас обновить схемы – не проблема, на выпуск новой схемы и замены ее в подвижном составе и на инфраструктуре требуется две недели. Но сроки открытия новых станций зависят от строительной готовности, как только станции будут готовы к запуску, мы разместим новые схемы.

– На Сокольнической линии планируете поезда обновлять?

– В следующем году запустим десять восьмивагонных составов по продленной Сокольнической линии – до станции "Столбово". В 2019 планируем поставить еще 14 составов на Калужско-Рижскую линию.

Москва 24 вышла в прямом эфире в вагонах столичной подземки

– На некоторых ветках в вагонах поездов появились телевизоры. Когда оснастите все вагоны?

– Экраны пользовались популярностью во время чемпионата мира. За время чемпионата мира более 20 миллионов пассажиров смогли посмотреть прямые трансляции матчей в поездах. Сейчас у нас размещено около девяти тысяч экранов в 1896 вагонах.

Но для метрополитена экраны в первую очередь нужны, чтобы доносить до пассажиров важную информацию о работе метро, об изменениях в работе вестибюлей станций, о появлении новых сервисов. Экранами будут оснащаться новые вагоны поезда "Москва".

Сейчас на Таганско-Краснопресненской линии метро курсируют 43 поезда "Москва". На этой линии полностью обновим подвижной состав к концу 2019 года, во всех новых поездах будут экраны.