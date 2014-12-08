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Москва 24

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Город

08 декабря 2014, 14:42

На станциях метро появятся стойки для вызова такси

метро навигация Московский метрополитен

Фото: M24.ru

С помощью информационных стоек в метро можно будет вызвать такси и зарядить мобильный телефон, сообщает Агентство "Москва". Пилотный проект по размещению конструкций на станциях подземки будет запущен в I квартале 2015 года.

Первая стойка появится в кассовой зоне станции "Комсомольская".

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Ранее M24.ru сообщало, что в метро появятся стойки, за которыми будут работать люди, владеющие иностранными языками. Они помогут туристам ориентироваться в подземке.

Кроме того, в метро заменят навигацию на станциях. Помимо привычных элементов здесь будут использовать динамические табло с информацией об экстренных ситуациях, а также часы с обратным отсчетом времени до прибытия поезда.

Кроме того, в следующем году метро планирует запустить специальное мобильное приложение, где будет вся навигация.

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Отметим также, Московский метрополитен в следующем году планирует открыть виртуальный музей. Для пассажиров планируется разработать мобильное приложение с функцией дополненной реальности. С его помощью можно будет увидеть облик станций в день открытия, а виртуальный машинист расскажет об истории подземки и палеонтологических находках.

По словам специалистов, музейное приложение должно быть представлено на нескольких языках, чтобы оно было актуально для туристов.

Пилотный проект может быть запущен на станции "Проспект Мира". Сам музей хотят запустить к 80-летию метро, которое будет отмечаться 15 мая 2015 года.

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