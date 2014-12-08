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Город

08 декабря 2014, 10:15

В московском метро пройдет "День пассажира"

метро станция Выставочная День пассажира

Фото: m24.ru

Во вторник, 9 декабря, на станции метро "Выставочная" пройдет "День пассажира", сообщает пресс-служба столичной подземки. С 11 до 13 часов каждый сможет лично задать специалистам интересующие его вопросы о работе подземки.

Всем желающим дадут необходимые разъяснения по правилам пользования метро, рассмотрят жалобы и предложения, а также помогут решить проблемы, возникающие у пассажиров при пользовании подземкой.

Отметим, подобная акция проводится в столичном метро впервые. По итогам первого "Дня пассажира" руководство метро обработает полученную информацию, и решит, стоит ли дальше проводить подобные мероприятия.

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Ранее M24.ru сообщало, что московское метро в следующем году планирует открыть виртуальный музей. Для пассажиров предполагается разработать мобильное приложение с функцией дополненной реальности. С его помощью можно будет увидеть облик станций в день открытия, а виртуальный машинист расскажет об истории подземки и палеонтологических находках.

Такую идею метрополитену предложила Молодежная школа урбанистики. Пилотный проект может быть запущен на станции "Проспект Мира". Сам музей хотят запустить к 80-летию метро, которое будет отмечаться 15 мая 2015 года.

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