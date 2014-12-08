Подземка откроет виртуальный музей с функцией дополненной реальности

"Утро": Столичное метро в 2015 году откроет виртуальный музей

Московский метрополитен в следующем году планирует открыть виртуальный музей, рассказал M24.ru первый замглавы подземки Юрий Дегтярев. Для пассажиров планируется разработать мобильное приложение с функцией дополненной реальности. С его помощью можно будет увидеть облик станций в день открытия, а виртуальный машинист расскажет об истории подземки и палеонтологических находках. Такую идею метрополитену предложила Молодежная школа урбанистики. Пилотный проект может быть запущен на станции "Проспект Мира". Сам музей хотят запустить к 80-летию метро, которое будет отмечаться 15 мая 2015 года.

Как рассказал M24.ru IT-разработчик Молодежной школы урбанистики Денис Пономаренко, под проект музея предлагается создать мобильное приложение с функцией дополненной реальности. Для того, чтобы увидеть облик станции в день ее открытия, пользователям программы нужно будет навести камеру смартфона или планшета на буквы названия станции на стене.

"Пассажирам нужно будет установить приложение и навести камеру на объемные буквы "Проспект Мира". Они будут отмечены специальными маркерами. После этого на экране появится панорама с ретроспективным изображением станции в день открытия", - сказал Денис Пономаренко. Он добавил, что в виртуальном музее будет свой анимированный гид – машинист метро, который расскажет об истории станции и объяснит, на какой из стен вестибюля есть палеонтологические находки, обнаруженные при строительстве. Он сообщил, что разработка приложения обойдется в сумму около 400 тысяч рублей.

Первый замглавы московского метрополитена Юрий Дегтярев сказал M24.ru, что пилотный проект будет реализован на станции "Проспект Мира" в 2015 году. "Разработчики будут сотрудничать с музеем метро, чтобы создать контент для приложения. В следующем году метрополитен празднует юбилей, поэтому создание виртуального музея – это очень актуально", - пояснил Дегтярев.

Музей московского метро был создан в 1967 году, он работает в южном вестибюле станции "Спортивная" на втором и третьем этажах. В основу первой экспозиции вошли документы, сохраненные работниками метрополитена. В сегодняшнем фонде есть плакаты, образцы техники, коллекция образцов минералов, использованных в облицовке станций, а также фотографии всех типов вагонов, которые раньше эксплуатировались. Музей московского метро был создан в 1967 году, он работает в южном вестибюле станции "Спортивная" на втором и третьем этажах. В основу первой экспозиции вошли документы, сохраненные работниками метрополитена. В сегодняшнем фонде есть плакаты, образцы техники, коллекция образцов минералов, использованных в облицовке станций, а также фотографии всех типов вагонов, которые раньше эксплуатировались. В следующем году московский метрополитен также планирует разработать мобильное приложение, с помощью которого москвичи смогут общаться в чате с друзьями, едущими в других поездах, узнавать обо всех изменениях в расписании, а также о ЧП. Отдельный раздел будет посвящен навигации в метро и прокладыванию маршрутов. Также планируется, что с помощью сервиса можно будет пополнить карту "Тройка". Скачать его можно будет с помощью QR-кодов, размещенных в вагонах метро и на стендах служебной информации. В октябре в тестовом режиме был запущен проект виртуальной библиотеки в метро. На станциях расклеены плакаты с QR-кодами, которые ведут на сайт, где можно прочитать или скачать около 100 произведений русской классики - Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Чехова, Булгакова и других.



В сентябре Московский зоопарк запустил приложение с функцией дополненной реальности. Сервис позволит посетителям увидеть на экранах своих смартфонов и планшетов зверей, которые не представлены в зоопарке, - бегемота, носорога и окапи - животного из семейства жирафовых с полосками на конечностях, как у зебры. Для этого на территории зверинца установили восемь щитов с цифровыми маркерами для приложения.





По словам специалистов, музейное приложение должно быть представлено на нескольких языках, чтобы оно было актуально для туристов. Эксперт общественной организации "Город и транспорт" Владимир Свириденков сказал, что виртуальный музей с функцией дополненной реальности станет "изюминкой" и скрасит пребывание пассажиров на станции. Он также отметил, что проект стоит реализовать на всех станциях, даже на тех, которые кажутся не очень примечательными. "Все станции индивидуальны, у каждой есть элементы и свойства, отличающие ее от другой. Например, на "Октябрьском поле" есть две пары колонн, между которыми расстояние меньше на два метра, чем между другими. Связано это с тем, что на этой станции планировали пересадочный узел на Большую кольцевую линию, а этими колоннами наметили задел для будущего перехода", - рассказал Свириденков.

Координатор общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов считает, что если пассажиры подземки будет больше знать об истории станций, то станет меньше случаев вандализма в метро. "Если люди будут больше знать о тех местах, где они ходят ежедневно, то будут относиться к ним с пиететом. Пассажиры должны помогать сохранению истории и останавливать вандалов", - пояснил Михайлов.

По его словам, на многих станциях метрополитена, в том числе и на "Проспекте Мира", есть разного рода окаменелости, которые относятся к каменному веку.

Отметим, что для облицовки стен и колонн станций метро использовались горные породы, поэтому они содержат множество окаменелости. Больше всего их на первой линии подземки - Сокольнической, ее делали с использованием природного камня. Например, на полу станции "Проспект Мира", сделанной из красного мрамора, есть небольшая раковина головоногого моллюска – аммонита.

Майя Соерова