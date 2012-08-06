На "серой" ветке изменится режим движения поездов

ИТАР-ТАСС

В пятницу и в выходные дни (17-19 августа) в связи с капитальным ремонтом путей изменится режим движения поездов между станциями "Отрадное" и "Алтуфьево" Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

17 августа с 21.00 и в последующие выходные дни пассажирам, следующим в сторону станции метро "Алтуфьево", будет необходимо перейти на другую сторону платформы на станциях "Бибирево" и "Отрадное". Такие же пересадки необходимо сделать гражданам, едущим из "Алтуфьево" в центр.

Время движения поездов от "Алтуфьево" до "Отрадного" увеличится до 10 минут.

С 20 августа поезда будут следовать в обычном режиме.