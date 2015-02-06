Полицейского уволят за избиение пьяного мужчины в метро

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Сотрудник столичной полиции подозревается в избиении пьяного мужчины, задержанного в метро, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.

"Сержант полиции нанес телесные повреждения мужчине 1978 года рождения, который был задержан за нахождение в состоянии алкогольного опьянения", - отметил сотрудник пресс-службы.

По результатам проверки полицейский будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание, предусмотренное законом. Кроме того, его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что открывший стрельбу на юго-востоке Москвы водитель оказался сотрудником полиции. На место происшествия тогда выехали сотрудники инспекции по личному составу ГУ МВД по Москве и непосредственно сам начальник столичного МВД Анатолий Якунин. Он назначил служебную проверку.

Если по ее итогам вина сотрудника полиции будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Накануне на юго-востоке Москвы произошла ссора между участниками ДТП, которая переросла в открытый конфликт с применением огнестрельного оружия.