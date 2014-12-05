Новая навигация в метро будет двуязычной

Фото: m24.ru

Новая навигация в столичном метро будет двуязычной для удобства иностранных пассажиров. Об этом на круглом столе сообщил первый заместитель начальника московского метро по работе с пассажирами Юрий Дегтярев, передает корреспондент M24.ru.

"Для нас система навигации состоит из нескольких групп: базовая позволяет ориентироваться пассажирам на метрополитене, она визуально доступна, чтобы люди могли ориентироваться на бегу. Она будет с подсветкой - лайтбоксы, световые панели. На ней будут маршруты наземного и железнодорожного транспорта, ближайшие к станции объекты. Вторая навигация - карты, схемы метро - будут в подуличных переходах. Служебная информация - правила пользования, справки, тарифы - подход к размещению этой информации будет изменен", - рассказал Дегтярев.

Он также добавил, что в следующем году метро планирует запустить специальное мобильное приложение. "Очень важный элемент навигации - это мобильное приложение. В нем будут все схемы, прокладка маршрута. Запустят его уже в следующем году. Это очень важный сервисный элемент", - отметил Дегтярев.

Кроме того, начальник отдела противодействия нарушениям правил пользования метрополитеном Геннадий Денисюк добавил, что в следующем году в столичной подземке появится интеллектуальная система видеонаблюдения.

"Интеллектуальная система видеонаблюдения готовится, она пройдет госэкспертизу и будет вводиться со следующего года повсеместно", - рассказал Денисюк.

Ранее M24.ru сообщало, что к концу 2015 года в 289 вестибюлях метро повесят более 5,5 тысяч камер видеонаблюдения. Они будут фиксировать скопления пассажиров, бег против потока и забытые вещи.

Камеры установят на 188 из 195 станций метрополитена. 454 обзорные камеры будут "следить" за общей ситуацией в вестибюле, а 5073 ситуационные - обращать внимание операторов на нестандартные ситуации: бег против потока, забытые вещи, скопление людей у касс или эскалаторов.



Кроме того, будет построен Центр обработки данных в электродепо "Печатники", в котором будут храниться все записи с камер наблюдения. Их будут держать в архиве 30 дней.

Напомним, в первом квартале следующего года в столичном метро начнут заменять навигацию на станциях. Будут использоваться как привычные элементы навигации, так и новые - динамические табло с информацией об экстренных ситуациях, а также часы с обратным отсчетом времени до прибытия поезда. Ранее в подземке уже начали их установку.

Так, экспериментальное табло повесили на днях на платформе станции "Проспект Мира" - у последнего вагона. По словам Дегтярева, в следующем году такие устройства появятся на всех станциях метро. Однако нынешние табло, которые отсчитывают, сколько минут нет поезда, останутся на своих местах - у первого вагона.

Отметим, что в октябре на станциях метро "Кузнецкий мост", "Охотный ряд" и "Площадь Революции" появились элементы новой навигации. Там установили информационные колонны нового образца и указатели выходов.

На стекле обозначены не только станции метро, но и карта района. Также там размещена информация о велоинфраструктуре, пешеходных зонах и общественном транспорте.