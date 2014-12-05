Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

05 декабря 2014, 12:58

Собянин поручил увеличить время работы 14 станций метро

метро мэр Москвы график работы

Время работы вестибюлей 14 станций метро продлят с 8 декабря

Время работы вестибюлей на 14 станциях столичного метро, которые в настоящее время работают по сокращенному графику, будет увеличено. Такое поручение дал Сергей Собянин в ходе оперативного совещания в правительстве.

По новому графику вестибюли будут открываться для входа пассажиров в 05.30 утра и закрываться в 01.00 ночи. Изменения вступают в силу с понедельника, 8 декабря. На новый график переходят следующие станции подземки:

  • Сокольническая линия - "Черкизовская" (северный вестибюль, сейчас работает с 07.00 до 22.00), "Преображенская площадь" (южный вестибюль, с 05.30 до 21.00), "Лубянка" (северный вестибюль, с 06.30 до 22.30), "Кропоткинская" (северный вестибюль, с 06.30 до 22.30), "Парк культуры" (северный вестибюль, с 07.00 до 22.00)
  • Филевская линия - "Пионерская" (западный вестибюль, сейчас – с 07.00 до 22.00), "Филёвский парк" (западный вестибюль, с 06.30 до 22.30), "Багратионовская" (восточный вестибюль, с 07.00 до 22.00)
  • Арбатско-Покровская линия - "Киевская" (вход с площади Киевского вокзала, сейчас работает с 06.30 до 22.30) и "Площадь Революции" (восточный вестибюль, сейчас - с 06.30 до 22.30)
  • Таганско-Краснопресненская линия – "Пушкинская" (выход к издательству "Известия", сейчас – с 06.30 до 22.30)
  • Замоскворецкая линия – "Водный стадион" (южный вестибюль, сейчас – с 06.30 до 23.00)
  • Калининская линия – "Третьяковская" (выход на платформу к поездам до станций "Новокосино" и "Медведково", сейчас – с 06.30 до 22.30)
  • Люблинская линия – "Кожуховская" (вход со стороны Южнопортовой улицы через наземный павильон, сейчас – с 07.00 до 21.00)

Ссылки по теме

По словам мэра Москвы, сокращенные графики работы вестибюлей станций впервые со дня открытия метро в 1935 году пересматриваются в сторону увеличения времени работы. Это позволит повысить качество обслуживания и привлечет новых пассажиров на Московский метрополитен.

Сюжеты: Метро 2020 Как работает власть

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать