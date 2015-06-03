В петербургском метро протестируют поезда без машинистов

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Поезда без машинистов могут появиться в столичном метро после удачных испытаний в Санкт-Петербурге, сообщил прокурор Московского метрополитена Александр Рыбак.

Пока же в столичной подземке не планируется запуск таких поездов. По словам Рыбака, система автоматического управления будет запущена в метро Санкт-Петербурга в тестовом режиме. Если она покажет себя с положительной стороны, ее можно будет внедрить в остальных метрополитенах России, передает Агентство "Москва".

Как работают поезда без машинистов

Ранее глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщал, что в московском метрополитене не будут курсировать поезда без машинистов.

По его словам, такую систему пробовали китайцы и французы. Лучшее, чего они достигли, – интервал движения чуть менее трех минут. При этом такая система позволяет пускать не более 20 пар поездов в час. А в московском метро в час пик ходят до 39 пар поездов в час.

Ликсутов также считает, что управление любой транспортной системой, в которой присутствует человеческий фактор, безопаснее и эффективнее. Кроме того, количество аварий и сбоев в движении в московской подземке в 7–8 раз меньше, чем в крупных европейских городах.