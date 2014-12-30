Утвержден размер взноса за капремонт в Москве

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Сергей Собянин утвердил размер взноса за капитальный ремонт в столице, соответствующий документ размещен на сайте мэра и правительства города. Минимальный взнос на 2015 года составит 15 рублей за квадратный метр в месяц. При этом сумма будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен.

Собственники квартир начнут платить взносы на капремонт домов в июле 2015 году. До этого времени жильцы должны определиться со способом формирования фонда капитального ремонта. Вариантов два:

самостоятельно накапливать средства на специально заведенном счете;

доверить хранение средств Фонду капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов города Москвы.

Внутридомовые системы электроснабжения,

Внутридомовые системы теплоснабжения,

Внутридомовые системы газоснабжения,

Внутридомовые системы водоснабжения,

Внутридомовые системы водоотведения,

Лифты и шахты,

Крыши,

Подвалы,

Фасады,

Фундамент,

Система дымоудаления и противопожарной автоматики,

Мусоропровод,

Водосток.

Постановление также определяет перечень работ по капитальному ремонту. В него вошли:Напомним, 25 декабря правительство города утвердило региональную программу капитального ремонта на ближайшие 30 лет и сумму ежемесячных взносов. Взимание оплаты на капитальный ремонт для собственников квартир в Москве начнется с июля следующего года.

Сумма взносов на капитальный ремонт будет указываться в новой графе в платежном документе. Платить взносы за капремонт по квитанции за коммуналку будут и те, кто выберет накопление средств на счете регионального оператора, и те, кто выбрал самостоятельное накопление.

Сергей Собянин отметил, что создание фонда капитального ремонта – один из оптимальных вариантов, который позволит решить проблемы, связанные с ремонтными работами многоквартирных домов.

По его словам, сейчас чтобы жителям накопить на капремонт своего дома потребуется не менее 20 лет, за которые вложенные деньги обесценятся. Создание фонда поможет решить эту проблему, так как он будет работать по "солидарной" системе – тут будет действовать тот же принцип, что и в пенсионной системе: деньги платят все, но пенсия выплачивается только по достижении определенного возраста.

В течение десятков лет жители будут перечислять средства в фонд, но ремонт в тех домах, у которых по графику подошли сроки ремонта, начнется уже сегодня. Таким образом, пояснил Сергей Собянин, деньги будут тратиться не на тех, кто их внес сегодня, а на тех, у кого подошли сроки ремонта. "Такая солидарная система наиболее приемлема, то есть деньги не пропадают, они не попадают под инфляцию. И это реальные деньги, за которые сегодня будут проводиться ремонтные работы".