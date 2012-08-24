Около 83 тысяч детей Москвы пойдут в этом году в первый класс

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытом педсовете, столичные школы, которые набрали большее число учеников к новому учебному году, получат прибавку к бюджету. В общей сложности на городское образование выделили более 26 миллиардов рублей

Около 83 тысяч московских детей в этом году пойдут в первый класс. Школы, которые набрали большее число учеников к новому учебному году, получат прибавку к бюджету.

"Бюджеты большинства школ серьезно выросли. В ряде случаев до 40%. В новом учебном году те школы, которые набрали больше учеников, вновь получат прибавку к бюджету. Удалось решить и задачу повышения уровня заработной платы учителей", - передает РИА Новости слова мэра Москвы Сергея Собянина.

Он подчеркнул, что средняя зарплата московских учителей за прошедший год составила 54 тысячи рублей. Мэр добавил, что это больше, чем средняя заработная плата по городу.