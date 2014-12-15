Столичные больницы получат новый стандарт комфорта – Собянин

Московские больницы получат новые стандарты комфорта - Собянин

Сергей Собянин в ходе осмотра отремонтированной городской больницы №12 заявил, что столичные медучреждения "получат новый стандарт комфорта".

По словам мэра Москвы, новый стандарт предусматривает нахождение в больничных палах 2-4 человек, новые санузлы и современные вентиляционные системы.

Так, в ГКБ №12 прошел капремонт отделений, модернизирована система приточно-вытяжной вентиляции с устройством кондиционеров, заменены шесть лифтов. Кроме того, были введены 10 новых операционных залов модульной конструкции с потоком стерильного воздуха, климат-контролем и специальным блоком освещения.

Операционные получили современное медицинское оборудование и инструменты, а в палатах поставили многофункциональные кровати, мониторы контроля артериального давления и пульса, а также душевые кабины с туалетами.

"Несколько лет тому назад приезжали в эту клинику и с главным врачом смотрели чертежи, планы реконструкции этой больницы. Сегодня можно сказать о том, что все эти планы реализованы, проведена реконструкция клиники, создано 10 самых современных оперблоков с высокотехнологичным оборудованием", - отметил мэр.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что финансирование больниц в столице увеличится примерно в три раза, повышение запланировано по 106 медико-экономическим стандартам. Например, расходы на родовспоможение при нормальных родах увеличатся с 6 до 24 тысяч рублей, расходы на выхаживание новорожденных с врожденной аномалией пищеварения - с 61 до 122 тысяч рублей, расходы на лечение множественных переломов - с 56 до 141 тысячи рублей.

Директор московского фонда ОМС Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что в 2015 году организация потратит дополнительные 12 миллиардов рублей и обеспечит современные и качественные медикаменты и расходные материалы за счет увеличения тарифов. "Московский фонд ОМС будет обеспечивать полный контроль качества медицинской помощи, и пациенты ни копейки собственных денег не должны потратить при получении этой медицинской помощи", - сказал он.

"Москва в цифрах": Поликлиники Москвы

Добавим, что что с 1 декабря в столице начал работу центр трудоустройства медработников. Он расположится в здании поликлиники №5 в Даевом переулке. Там создли единый информационный ресурс, позволяющий сделать свой выбор в медицине не только государственной, но и частной.

Медицинские работники, сокращенные в рамках реформы системы столичного здравоохранения, получат компенсации в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Единовременные денежные выплаты получат все сотрудники системы здравоохранения столицы, уволенные в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2015 года в связи с сокращением штата работников.

Напомним, в ходе модернизации московского здравоохранения более 400 поликлиник превратили в 86 крупных амбулаторных объединений: взрослых и детских с филиалами. Как утверждал заммэра Москвы Леонид Печатников, сокращение больниц целесообразно, ведь в городе освободится до 30 процентов больничных коек.

Неэффективные больницы в Москве будут объединять, создавая современные медицинские центры, располагающие всеми необходимыми отделениями. Эффективность работы больниц будет проверять специальная комиссия, в состав которой войдут как главврачи, так и представители общественных организаций.