Собянин назвал провокацией беспорядки на Болотной

Сергей Собянин. Фото: vesti.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с начальником ГУМВД по Москве навестил полицейских, которые пострадали во время беспорядков 6 мая на Болотной площади. Он назвал произошедшие события провокацией.

"Митинг был абсолютно законным, и шествие было законным. Полиция, город сделали необходимое, чтобы митинг спокойно прошел. Но некоторые граждане не захотели этого. Очевидно, была спланирована провокация, причем, похоже, она была спланирована изначально", - сказал Собянин в госпитале ГУМВД, где лежат пострадавшие полицейские.

В воскресенье в 16.00 от Калужской площади стартовал "Марш миллионов". Участники акции должны были пройти по улице Большая Якиманка до Болотной площади и там провести митинг. Однако часть участников шествия свернула с маршрута и попыталась прорвать полицейское оцепление и пройти в сторону Кремля. Полиция заявляет, что провокаторы бросали в полицейских камни и бутылки. По данным столичного ГУМВД РФ, в ходе провокационных действий некоторых участников пострадали около 20 сотрудников полиции. Трое из них госпитализированы с колото-резаными ранами и серьезными ушибами.

Мэр поблагодарил полицейских за службу и обеспечение правопорядка. "Сейчас возбуждены уголовные дела. Всем нападавшим на полицию и организаторам (беспорядков) будет дана оценка уже не в рамках административного производства, а в рамках уголовного. Считаю, что никто не должен поднимать на вас руку, вы находитесь при исполнении служебного долга, обеспечиваете порядок в городе", - отметил Собянин.

По окончанию встречи мэр вручил пострадавшим полицейским памятные подарки, сообщает РИА Новости.