Рабочие места в сфере ЖКХ заняли россияне – мэр

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За последние годы в Москве создано 150 тысяч рабочих мест в области ЖКХ, на которые трудоустроены российские граждане. Об этом сообщил Сергей Собянин на расширенном заседании коллегии прокуратуры.

По его словам, жилищно-коммунальное хозяйство было одной из главных отраслей, где был востребован труд мигрантов. Теперь эту нишу заполняют граждане из регионов России.

"В городе создано 150 тысяч рабочих мест в области ЖКХ, на которых трудятся российские граждане. Ранее их занимали выходцы из Таджикистана и Узбекистана. И это уже совершенно иная кадровая структура в коммунальном хозяйстве. Конечно, это снизит приток мигрантов в эту сферу", – уверен мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что в этом году рабочие места уехавших из столицы гастарбайтеров займут москвичи и люди из регионов. Об этом заявил в интервью Агентству "Москва" и.о. главы департамента труда и занятости населения Вадим Кудряшов.

"Тенденция к тому, что гастарбайтеров заменят люди из регионов и москвичи, есть. Это связано с введением патентов на работу и открытием единого миграционного центра в Новой Москве, в районе деревни Сахарово. Стоимость патента на работу составляет 4 тысячи рублей, это довольно дорогое удовольствие для гастарбайтера с учетом нынешнего курса валют, поэтому есть основания полагать, что приезжие работники из бывших стран СССР будут постепенно замещаться российскими гражданами", - рассказал Кудряшов.

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