Самая большая пешеходная зона в Москве откроется через месяц – мэр

Самая длинная пешеходная зона откроется в Москве в сентябре

Один из самых больших пешеходных маршрутов в Москве – от площади Гагарина до площади Европы – планируется открыть через месяц, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ.

Как сказал мэр, новая пешеходная зона позволит объединить сразу несколько маршрутов и парков в центре Москвы, связав между собой площадь Гагарина, парк Горького, "Музеон", сквер Девичьего поля, Фрунзенскую и Крымскую набережные, а также Замоскворечье.

Собянин также отметил, что создание пешеходного маршрута было бы невозможно без реконструкции площади Гагарина, Нескучного сада, парка Горького и площади Киевского вокзала. "Теперь эти объекты находятся в хорошем состоянии и вполне естественно было проложить там пешеходный маршрут", – сказал мэр.

Новый маршрут пройдет от площади Гагарина по Ленинскому проспекту, далее по Нескучному саду, оттуда по Титовскому проезду, Андреевскому мосту, скверу вдоль 1-ой Фрунзенской улицы, Комсомольскому проспекту, переулку Хользунова, улице Плющиха, – 7-му Ростовскому переулку и через мост Богдана Хмельницкого выйдет к Киевскому вокзалу.

Протяженность маршрута составит 6,5 километров, общая площадь территории – 6,2 гектара. В ходе работ асфальт частично заменят на гранит и обновят, установят лавочки, урны, кадки для деревьев и дополнительные опоры освещения.

В настоящее время работы по созданию маршрута выполнены на 80%. При этом полностью перекрывать движение не планируется: на некоторых улицах будут убраны стихийные парковки, что позволит расширить тротуары, но в то же время оставить место для движения автомобилей.

Пешеходная зона от площади Гагарина до площади Европы

Пешеходные маршруты Москвы

В 2013 году были благоустроены 3 пешеходных зоны в районе Замоскворечье: на Тверском проезде, а также на улицах Никольская и Большая Дмитровка. Кроме того, работы проводились на Крымской набережной и территории парка "Музеон".

В этом году планируется обустроить пешеходные зоны от Маросейки до Покровки и на улице Забелина от Солянского проезда до Старосадского переулка.

Протяженность нового пешеходного маршрута на улице Забелина составит 270 метров. В рамках благоустройства планируется замостить улицу гранитом и поставить фонарные столбы в старинном стиле. Кроме того, на прилегающей территории появятся деревянные скамейки с чугунными ножками и кадки для цветов.

После обустройства улица Забелина предстанет перед горожанами в своем историческом облике. До настоящего времени там сохранились дома, признанные культурным наследием федерального значения. Среди них - Палаты Сумароковых, Доходный дом Московского купеческого общества и Ивановский монастырь.

Маросейка и Покровка станут пешеходными маршрутами к сентябрю этого года. Согласно концепции, на улицах расширят тротуары. Кроме того, вдоль тротуаров установят скамейки, фонари, новые урны и пепельницы, а также посадят липы в специальных контейнерах.

В Москве появятся 5 новых пешеходных зон

Кроме того, власти благоустроят и Триумфальную площадь. Она будет разделена на "тихую" и "шумную" зоны. Там планируется разместить многофункциональные павильоны, подземную парковку и разбить сиреневый сад, а также высадить многолетники, злаки, липы и клен Гиннала.

Помимо этого, площадь будет оборудована архитектурно-художественной подсветкой, лавочками, клумбами, а на тротуарах появится гранитное мощение.

Всего в этом году планируется обустроить 36 пешеходных зон за пределами Центрального округа общей протяженностью 39,1 километра. Маршруты прокладываются таким образом, чтобы обеспечить комфортное передвижение граждан от жилых микрорайонов к станциям метро.

Как ранее сообщал M24.ru, мэр Москвы во время осмотра Пятницкой улицы объявил о старте новой программы "Моя улица", в рамках которой будут благоустроены проспекты, переулки столицы. Основной целью проекта станет создание благоприятной среды для велосипедистов и пешеходов.

Будут упорядочены парковки, а также разграничены территории, отведенные для автомобилей, велосипедистов и пешеходов. На некоторых улицах создадут пешеходные зоны, велосипедные дорожки и парковки. Также планируется провести ремонт тротуаров и пешеходных дорожек. В некоторых местах установят лавочки и урны, улучшат уличное освещение, а также проведут дополнительное озеленение.