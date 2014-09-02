Собянин поддержал предложение ОП создать штаб для наблюдения за выборами

Фото: M24.ru

Сергей Собянин поддержал инициативу Общественной палаты Москвы по созданию Штаба гражданских наблюдателей за выборами в Мосгордуму, которые пройдут в столице 14 сентября. Об этом мэр сообщил на заседании президиума правительства Москвы 2 сентября.

"Общественная палата Москвы обратилась с предложением создать общественный штаб по наблюдению за выборами и обратилась с просьбой обеспечить качественное изображение со всех избирательных участков на этот общественный штаб с функцией просмотра архивов видеонаблюдения, чтобы можно было разбирать те или иные спорные ситуации", - пояснил Сергей Собянин.

Напомним, что штаб, объединяющий наблюдателей от разных кандидатов, уже действовал при ОП на прошлогодних выборах мэра столицы. Благодаря его деятельности все избирательные участки были оборудованы камерами видеонаблюдения, что дало возможность изучить ситуации, по которым поступали жалобы и требования пересчета голосов.

Мэр Москвы отметил, что все избирательные участки города должны быть оборудованы видеокамерами. Всего установят порядка 7 тысяч камер видеонаблюдения. По поручению Сергея Собянина, видеонаблюдение также будет организовано за процессом подсчета голосов и подведения итогов голосования на избирательных участках.

Штаб на нынешних выборах возглавит Михаил Барщевский, полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях. Член ОП Вадим Ковалев и действующий депутат Мосгордумы Олег Бочаров станут заместителями главы штаба по вопросам видеонаблюдения и связей с общественностью.

14 сентября пройдут выборы и в Московскую городскую думу шестого созыва. Кандидатами в депутаты зарегистрированы 273 человека. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму-2014

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования. Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - избирком принял решение отказаться от открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла.

Ранее также стало известно, что комплексы обработки избирательных бюллетеней во время выборов в Мосгордуму буду использованы в 14 избирательных округах из 45. Москва получила КОИБы от семи регионов, в том числе 500 - от Московской области. Всего на выборах будет использовано 1042 комплекса. КОИБы будут использоваться на тех же участках, что и на выборах мэра Москвы в 2013 году - в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы.