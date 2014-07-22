Сиквел "Бойцовского клуба" Чака Паланика выйдет весной 2015 года

Фото: facebook.com/FightClub

Чак Паланик анонсировал дату выхода сиквела одного из своих самых популярных романов – "Бойцовского клуба" (Fight Club). Продолжение истории, экранизированной в 1999 году Дэвидом Финчером, увидит свет в виде комикса. Первое издание серии удастся приобрести уже весной 2015 года.

Комикс, состоящий из десяти частей, опубликует издательство Dark Horse Comics. Проиллюстрирует сиквел художник Кэмерон Стьюарт.

События "Бойцовского клуба 2" будут происходить то в прошлом, то в будущем и охватят десятилетие, минувшее после финала оригинальной книги. В центре истории окажется девятилетний сын главного героя и Марлы Сингер.

Читатели смогут узнать больше об истинных корнях Тайлера Дердена, героя оригинального романа. "Тайлер – это нечто такое, что было рядом на протяжении веков, это вовсе не простой плод больной психики", - цитирует USA Today писателя.

Брэд Питт в "Бойцовском клубе". Фото: facebook.com/FightClub

Паланик "вернет к жизни" большую часть персонажей первой книги, а также организацию Project Mayhem.