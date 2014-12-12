Поэт Евгений Евтушенко прочтет новые произведения в КЦ ЗИЛ

Евгений Евтушенко. Фото: M24.ru

Авторский вечер одного из главных представителей поэтов-шестидесятников Евгения Евтушенко состоится 6 января в большом зале Культурного центра ЗИЛ.

Евтушенко представит книгу "Все поэмы" и прочтет свои новые произведения, следуя традиции 1960-х, когда литераторы читали стихи и прозу со сцены. В свое время поэт запомнился своими вечерами в Политехническом музее. Помимо Евтушенко там выступали Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и Роберт Рождественский. Эти творческие вечера стали символом советской оттепели.

"Авторский вечер Евгения Евтушенко в Культурном центре ЗИЛ приурочен к выходу книги "Все поэмы", где впервые собраны все его поэмы в новой редакции", - отметили организаторы.

В рамках вечера Евтушенко расскажет о своем творчестве и о преподавании в американском университете. За музыкальную часть вечера отвечает молодой певец, лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов Евгений Сорокин.

Ведущий программы – издатель и составитель книг Евгения Евтушенко – поэт и писатель Валерий Краснопольский.

Начало вечера в 18.00. Вход свободный. Необходима регистрация.