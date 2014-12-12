Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Литература

12 декабря 2014, 09:42

Поэт Евгений Евтушенко прочтет новые произведения в КЦ ЗИЛ

литература Евгений Евтушенко Поэты Культурный центр ЗИЛ творческие вечера стихи

Евгений Евтушенко. Фото: M24.ru

Авторский вечер одного из главных представителей поэтов-шестидесятников Евгения Евтушенко состоится 6 января в большом зале Культурного центра ЗИЛ.

Евтушенко представит книгу "Все поэмы" и прочтет свои новые произведения, следуя традиции 1960-х, когда литераторы читали стихи и прозу со сцены. В свое время поэт запомнился своими вечерами в Политехническом музее. Помимо Евтушенко там выступали Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и Роберт Рождественский. Эти творческие вечера стали символом советской оттепели.

"Авторский вечер Евгения Евтушенко в Культурном центре ЗИЛ приурочен к выходу книги "Все поэмы", где впервые собраны все его поэмы в новой редакции", - отметили организаторы.

В рамках вечера Евтушенко расскажет о своем творчестве и о преподавании в американском университете. За музыкальную часть вечера отвечает молодой певец, лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов Евгений Сорокин.

Ведущий программы – издатель и составитель книг Евгения Евтушенко – поэт и писатель Валерий Краснопольский.

Начало вечера в 18.00. Вход свободный. Необходима регистрация.

Сюжет: Бесплатная Москва

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать