Детский "День на книгах" пройдет в парке Фили

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В субботу, 9 августа, в парке Фили организуют детский "День на книгах". Посетителей ждут мастер-классы и встреча с кинорежиссером, детским писателем, сценаристом и продюсером Владимиром Алениковым.

В рамках мастер-классов будут учить работать с пластилином и мастерить закладки.Профессиональные аквагримеры создадут для детей яркие образы.

Владимир Алеников – создатель киногероев Васечкина и Петрова – расскажет о своих известных музыкальных фильмах и новой книжке "Богатырская история". Алеников интересен еще и тем, что работал в тележурнале "Ералаш" в качестве автора и режиссера.

Мероприятие организовано в рамках проекта "Книги в парках", сообщили в департаменте культуры Москвы.

"День на книгах" пройдет в летнем кинотеатре с 16.00 до 18.30.

Книги в парках