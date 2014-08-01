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Культура

01 августа 2014, 17:06

Детский "День на книгах" пройдет в парке Фили

литература культура писатели парк Фили мастер-классы книги в парках свежий воздух время с детьми семейная и молодёжная политика

Фото: М24

В субботу, 9 августа, в парке Фили организуют детский "День на книгах". Посетителей ждут мастер-классы и встреча с кинорежиссером, детским писателем, сценаристом и продюсером Владимиром Алениковым.

В рамках мастер-классов будут учить работать с пластилином и мастерить закладки.Профессиональные аквагримеры создадут для детей яркие образы.

Владимир Алеников – создатель киногероев Васечкина и Петрова – расскажет о своих известных музыкальных фильмах и новой книжке "Богатырская история". Алеников интересен еще и тем, что работал в тележурнале "Ералаш" в качестве автора и режиссера.

Мероприятие организовано в рамках проекта "Книги в парках", сообщили в департаменте культуры Москвы.

"День на книгах" пройдет в летнем кинотеатре с 16.00 до 18.30.

Книги в парках

Книги в парках

Проект включает лекции, презентации новых книг, литературные перформансы, публичные чтения на открытых городских площадках и концерты. В мероприятиях уже приняли участие Ирина Апексимова, Диана Арбенина и Алиса Гребенщикова, которые читали стихи.

Все лето в рамках проекта можно приобрести книги по цене, сниженной на 10-30 процентов. В специальных гоголь-модулях, установленных в парках, можно получить консультацию специалиста, который поможет выбрать книгу.

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