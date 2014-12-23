Льготы на оплату капремонта получат около 1,6 миллиона москвичей - Собянин

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Малообеспеченные москвичи получат льготу на оплату капитального ремонта в жилых домах, заявил Сергей Собянин на заседании правительства Москвы во вторник.

По его словам, льготу будут получать 1,2 миллиона граждан-собственников жилых помещений, а с учетом членов семьи - около 1,6 миллиона москвичей. В это число войдут участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, малообеспеченные семьи. "Предлагаю сделать льготы на капитальный ремонт идентичными льготам на другие услуги", – отметил Собянин.

23 декабря был установлен размер минимального взноса на капитальный ремонт в 2015 году. Ранее эксперты предлагали установить минимальный взнос в размере 18 рублей за квадратный метр. Однако по предложению мэра размер минимального взноса на капремонт в 2015 году снижен и составит 15 рублей.

Напомним, Мосгордума 3 декабря установила сроки, когда будет введен новый сбор - через полгода послу утверждения ставки, то есть с июля 2015 года.

Систему капитального ремонта в многоквартирных домах должны запустить в Москве в 2015 году. Собственники квартир будут платить взносы, которые пойдут на финансирование капитального ремонта. За муниципальные квартиры будет платить город. Средства будут аккумулироваться на счете либо единого регионального оператора, либо на отдельном счете конкретного дома.

Субсидию на оплату взноса на капитальный ремонт получат малобеспеченные семьи. Сейчас в столице проживает около полумиллиона таких семей. Льготу по взносам на капремонт также будут получать сироты, ветераны труда, труженики тыла, участники войны и люди, пережившие блокаду Ленинграда.

За счет фонда капитального ремонта будет проводиться ремонт:

внутридомовых инженерных систем электроснабжения; внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; внутридомовых инженерных систем газоснабжения; внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего и холодного водоснабжения); внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации); ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;



Мэр Москвы отметил, что подготовлена программа капитального ремонта, в которую вошло более 31000 домов. "Я прошу, чтобы в ней было учтено 100 процентов многоквартирных жилых домов, вне зависимости от их ведомственной принадлежности", – сказал он.

Он подчеркнул, что в первую очередь в программу должны быть включены и проведен ремонт в тех домах, которые сегодня уже находятся в тяжелом техническом состоянии.

В региональную программу капитального ремонта включены все многоквартирные дома Москвы с числом квартир 3 и более – всего 31 593 дома. В первую очередь будут ремонтировать дома, в которых наибольшее количество систем находится в неудовлетворительном состоянии, и которые имеют наиболее длительные отклонения от межремонтных сроков.