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Политика

12 апреля 2016, 12:04

Московские единороссы проводят Форум "За равные права и возможности"

льготы инвалиды форумы Единая Россия люди с ограниченными возможностями социальная сфера власть

Фото: ТАСС/Павел Смертин

В Москве заработал форум в поддержку инвалидов "За равные права и равные возможности", организованный столичным отделением партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба фракции.

Его делегатами являются граждане с ограниченными возможностями, представители некоммерческих организаций инвалидов, а также общественники всех московских районов и административных округов. Дискуссии проходят на пяти тематических площадках: "Безбарьерная среда", "Дети-инвалиды", "Спорт, культура, искусство", "Образование и занятость инвалидов" и "Социальная поддержка инвалидов и толерантность общества".

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В рамках подготовки мероприятия организаторы провели около тысячи встреч с инвалидными сообществами по всей Москве, по итогам которых были отобраны основные темы для обсуждения на форуме. По словам участников, проведения такой дискуссионной площадки ждали давно.

Как отметила председатель Московской организации Всероссийского общества инвалидов Надежды Лобановой, на повестку дня вынесены проблемы ЖКХ и возвращения льгот инвалидам.

Москва готовится к открытию форума в поддержку инвалидов

Напомним, решение о проведении форума в поддержку прав и возможностей инвалидов было принято 24 марта на расширенном заседании Президиума политсовета столичного отделения фракции "Единая Россия".

Модераторами дискуссионных площадок стали депутат Госдумы Ирина Белых, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, член Общественной палаты ЦФО Комиссии по делам инвалидов Ксения Безуглова, замруководителя московского департамента труда и соцзащиты населения Татьяна Барсукова, телеведущий и член Общественной палаты России Петр Толстой, депутат Госдумы Елена Панина, председатель правления общественной организации инвалидов "Стратегия" Владимир Крупенников и многие другие.

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