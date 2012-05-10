В Москве начались отключения горячей воды

Вести.Ру

С 10 мая в Москве начинаются летние профилактические отключения горячей воды. Как сообщили в Московской объединенной энергетической компании (МОЭК), ремонтные и профилактические работы на всех тепловых станциях и сетях горячего водоснабжения столицы завершатся к 31 августа.

При этом сроки отключения горячей воды не будут превышать 10 дней, а в ряде домов ее не будет всего три-пять дней. Так, в 388 домах горячую воду выключат всего на три дня, в 580 - на пять дней, а в 119 - на неделю. Полутора тысяч зданий неудобства вообще не коснутся. Среди районов, которым повезет больше других, как новые - Новокосино, Кожухово, Люблино, Некрасовка и другие, так и старые - Мещанский, Алексеевский, Ростокино, Лосиноостровский. В каждом из них есть по несколько домов, где горячая вода будет постоянно, сообщают Вести.

Отключения начнутся сразу во всех округах столицы. "Для каждого района подготовлен свой график отключения", - сказали в МОЭК, добавив, что узнать "час икс" для своего адреса москвичи смогут на сайте компании, где опубликован график отключений.

Сроки отключения горячей воды были сокращены впервые с 21 до 14 дней в 2010 году. Затем, в 2011 году их снизили до 10 дней.

Ежегодное отключение горячей воды "на профилактику" связано с проведением гидравлических испытаний и ремонтом теплотрасс. В ходе летней ремонтной кампании планируется переложить более 300 километров теплосетей, провести плановые и предупредительные ремонты на 43 районных и 296 квартальных тепловых станциях, а также на 124 малых и передвижных котельных. Как обещают в МОЭК, через три-четыре года, когда введут новую технологию замены труб, об отключениях горячей воды можно будет забыть совсем, сообщает ИТАР-ТАСС.