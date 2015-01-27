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Спорт

27 января 2015, 17:14

Знаменитый бегун Борзаковский завершит карьеру на турнире "Русская зима"

легкая атлетика Юрий Борзаковский

Фото: ТАСС

Олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский завершит карьеру 1 февраля. Последним турниром знаменитого бегуна станет "Русская зима", сообщает Агентство "Москва".

Сам спортсмен не будет участвовать в забеге, на дистанции 600 метров побежит его сын. Сам Борзаковский намерен заняться тренерской деятельностью.

Юрий Борзаковский - чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. Основной дистанцией, на которой он выступал с 2000 года, являются 800 метров.

Настоящей звездой он стал после финального забега на 800 метров на Олимпиаде в Афинах. Борзаковский за 50 метров до финиша бежал пятым, но сумел вырваться вперед и оставил позади даже грозного датчанина Уилсона Кипкетера.

Это единственная олимпийская золотая медаль российских легкоатлетов в беговых дисциплинах за 20 лет.

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