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Спорт

06 февраля 2015, 15:18

Борзаковский назначен и.о. главного тренера сборной России по легкой атлетике

легкая атлетика назначения Юрий Борзаковский

Фото: ТАСС

Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной России по легкой атлетике, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В конце января президент ВФЛА заявлял, что кандидатура Борзаковского вынесене для утверждения министерством спорта. Предыдущий главный тренер национальной команды Валентин Маслаков ушел в отставку 23 января вследствие очередного допингового скандала.

"В официальном письме, которое пришло в адрес ВФЛА, приказ о возложении временного исполнения обязанностей главного тренера спортивной сборной РФ по легкой атлетике на Юрия Михайловича Борзаковского. Документ о новом назначении олимпийского чемпиона подписан 5 февраля директором ФГБУ "ЦСП" Александром Кравцовым", - говорится в заявлении федерации.

Сам Борзаковский ранее отмечал, готов к должности главного тренера.

Юрий Борзаковский - чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. Основной дистанцией, на которой он выступал с 2000 года, являются 800 метров.

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Своего самого большого успеха Борзаковский достиг на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. В финальном забеге на Олимпиаде за 50 метров до финиша Юрий был пятым, но сумел вырваться вперед и оставил позади даже грозного датчанина Уилсона Кипкетера.

Это единственная олимпийская золотая медаль российских легкоатлетов в беговых дисциплинах за 20 лет.

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