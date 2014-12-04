Детский weekend: катаемся на тюбингах и читаем "Мурзилку"

Фото: M24.ru

Новогодний спектакль "Щелкунчик", занимательные опыты в музее "Экспериментаниум", тюбинговая горка в парке искусств МУЗЕОН и журнал "Мурзилка" в Российской государственной детской библиотеке.

Сетевое издание M24.ru - о том, как провести зимние выходные с ребенком.

Смотрим новогодний спектакль

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Атмосфера Нового года витает в воздухе. Проникнуться волшебством можно на музыкальном спектакле "Щелкунчик" по сказке Гофмана. Храбрая крошка Мари, хитрый Дроссельмейер, забавный Щелкунчик и злой Мышиный король – встреча с любимыми героями обещает быть незабываемой. В спектакле звучит музыка Чайковского.

Кстати, это интерактивное действие, то есть маленькие зрители примут в нем активное участие.

Где: Дом культуры "Дружба", поселение Вороновское, Новая Москва Дом культуры "Дружба", поселение Вороновское, Новая Москва Когда: 6 декабря в 17.00 Билеты: вход свободный



Экспериментируем и ставим опыты

Фото: M24.ru

Если в вашей семье подрастает маленький ученый, отправляйтесь вместе с ним в "Экспериментаниум", где пройдет "День Перельмана". Яков Перельман – ученый, создатель Дома занимательной науки.

Гостей музея ждут блиц-экскурсии и конкурс. Здесь можно будет ставить опыты и эксперименты, описанные в книгах Перельмана, а еще узнать о том, какие экспонаты по эскизам ученого хранятся в музее.

О Доме занимательной науки, который не сохранился до наших дней, расскажут на мастер-классе "Занимательная физика".

Где: Музей занимательных наук "Экспериментаниум" Музей занимательных наук "Экспериментаниум" Когда: 6 декабря; начало экскурсий в 13.00, 14.00 и 15.30 Билет: 250 рублей





Спешим на сказочные катки

Фото: M24.ru

В эту субботу в самом сердце Москвы откроются сразу два сказочных катка. Первый – "Снежная королева" - будет работать рядом с Триумфальной аркой. Второй – "Елки 1914" - расположен на Поклонной горе.

Посетителей "Снежной королевы" будут угощать свежей выпечкой и горячим чаем. Для детей здесь откроют специальную ледовую площадку. На катке можно поиграть в керлинг, а еще – заглянуть в ледовый домик.

Сказочный каток "Снежная Королева" с digital-технологиями оформлен по мотивам мультфильма "Снежная королева 2: Перезаморозка".

Каток "Елки 1914" также изобилует развлечениями. Здесь создадут атмосферу царской России.

На историческом катке можно будет покататься с горки или на карусели, заглянуть в трактир с русской кухней, купить изделия народных промыслов, научиться чеканить монеты и увидеть представление кукольного театра. Также на Поклонной горе откроют историческое фотоателье и антикварные лавки.

Где: Триумфальная арка, Поклонная гора Триумфальная арка, Поклонная гора Когда: выходные и будние дни



Знакомимся с "Мурзилкой"

Фото: M24.ru

Позитивный желтый человечек по имени Мурзилка знаком всем, кто когда-либо держал в руках одноименный журнал. Около 100 журнальных иллюстраций, раритетные выпуски, интересные факты из истории издания – все это ждет посетителей выставки, посвященной 90-летию журнала "Мурзилка".

Особое место в экспозиции отведено трехтомной антологии "Архив Мурзилки", куда вошли лучшие произведения, публиковавшиеся в журнале.

Где: Российская государственная детская библиотека Российская государственная детская библиотека Когда: любой день, кроме воскресенья, с 11.00 до 19.00



Катаемся на скоростных тюбингах

Фото: ТАСС/Виктор Клюшкин

Тюбинговые горки с пластиковым покрытием начнут работать в парке искусств МУЗЕОН в эту субботу. Одна из горок будет с двумя скатами – 12 и 6 метров в длину, а вторая - 20 метровая горка расположена на крыше "Велокафе". Катаются с таких горок на "тюбах" – круглых надувных подушках разных размеров. Их прокат организуют под самими горками. Аттракцион подходит для взрослых и детей.

Где: парк искусств МУЗЕОН парк искусств МУЗЕОН Когда: в любой день с 11.00 до 20.00 Билет: залог - 1000 рублей



Путешествуем по Средневековью

Фото: M24.ru

В воскресенье предлагаем отправиться в путешествие по средневековому замку, в котором живут рыцари, гончары, купцы, колдуны и разбойники.

Дети будут придумывать и рисовать гербы, стрелять из лука, варить целебное зелье от простуды, работать на гончарном круге, рисовать старинные орнаменты, ставить спектакль в бумажном театре и жонглировать.