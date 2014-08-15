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ЧП

15 августа 2014, 07:54

В результате неустановленного хлопка в ларьке в ЮВАО пострадал человек

ларьки пострадавшие хлопки чп

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская полиция устанавливает обстоятельства громкого хлопка, в результате которого пострадал человек и был поврежден торговый ларек на юго-востоке города.

"В ночь на пятницу на службу "02" от граждан поступило сообщение о происшествии в 5-м квартале Капотни. Сотрудниками полиции установлено, что в 1:50 мск в районе дома номер 3 произошел хлопок, который привел к повреждению конструкций торгового павильона", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По предварительным данным, один человек с порезами обращался за помощью в медицинское учреждение.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники инженерно-саперного подразделения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводится проверка.

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