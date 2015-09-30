Число происшествий на водоемах столицы за год снизилось почти на треть

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Купание в запрещенных местах и в нетрезвом состоянии – основные причины гибели на воде в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу отдела безопасности людей на водных объектах столичного главка МЧС Андрея Печенина.

Подводя итоги купального сезона этого года, он сообщил, что более 97 процентов случаев гибели людей происходили в запрещенных для купания местах.

Также частой причиной гибели становилось купание в состоянии алкогольного опьянения. Около 30 процентов погибших купались в нетрезвом состоянии.

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Печенин отметил, что за этот купальный сезон погибли 39 человек. Всего с начала года на воде погибли 55 человек, 66 человек были спасены.

Всего в столице было зафиксировано 98 происшествий на водоемах, что на 36 процентов меньше, чем в прошлом году.

Согласно статистике, около почти 30 процентов случаев гибели на воде происходило в вечернее или ночное время.

Печенин также отметил, что 21 человек погиб в зоне отдыха без купания, 16 человек утонули вне зон отдыха, 2 человека – на пляжах зон отдыха с купанием.

В сезоне в Москве действовало 12 зон отдыха с купанием, 47 зон отдыха без купания и 65 мест массового отдыха на водных объектах.