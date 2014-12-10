Взятие Рейхстага увековечат в скульптурной композиции

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В столице появится скульптурная группа, посвященная взятию Рейхстага. Композицию установят скульпторы из Студии военных художников имени Грекова у комплекса здании Минобороны на Фрунзенской набережной, сообщает МИА "Россия сегодня".

В ночь с 11 на 12 декабря памятник, символизирующий поверженный Рейхстаг, привезут к зданию Минобороны. В пятницу начнутся монтажные работы, а 16 декабря пройдет торжественная церемония открытия памятника.

Скульптурная композиция составляет около 11 метров в длину и достигает девятиметровой высоты.

Памятник напоминает не только о водружении Знамени Победы над Рейхстагом, но и о Битве под Москвой, а также о Параде Победы 24 июня 1945 года.

Знамя Победы над Рейхстагом водрузили сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария. Оба были удостоены за этот подвиг звания Героя Советского Союза.