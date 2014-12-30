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Культура

30 декабря 2014, 12:14

Спектакль по произведениям Барто и Хармса покажут в КЦ "ЗИЛ"

культура театральные постановки Даниил Хармс Агния Барто КЦ ЗИЛ семейная и молодёжная политика

Фото: M24.ru

Спектакль "Квартира №44", поставленный по произведениям Агнии Барто и Даниила Хармса, покажут в малом зале Культурного центра "ЗИЛ".

На сцену выйдут актеры драматического театра имени Штейна. Они представят вечный диалог между старшим и младшим поколениями.

"Артисты играют откровенно, увлеченно и легко. Их волнует проблема соотношения момента и эпохи, маленького человека и безграничного мира. Но, несмотря на масштабность предложенных задач, студийцы решают их азартно и с юмором", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Спектакль покажут 25 января. Начало в 18.00.

Билеты – 400 рублей.

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