Спектакль по произведениям Барто и Хармса покажут в КЦ "ЗИЛ"

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Спектакль "Квартира №44", поставленный по произведениям Агнии Барто и Даниила Хармса, покажут в малом зале Культурного центра "ЗИЛ".
На сцену выйдут актеры драматического театра имени Штейна. Они представят вечный диалог между старшим и младшим поколениями.
"Артисты играют откровенно, увлеченно и легко. Их волнует проблема соотношения момента и эпохи, маленького человека и безграничного мира. Но, несмотря на масштабность предложенных задач, студийцы решают их азартно и с юмором", - сообщили в департаменте культуры Москвы.
Спектакль покажут 25 января. Начало в 18.00.
Билеты – 400 рублей.
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