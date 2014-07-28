В России снимут сериал о Сальвадоре Дали

Сериал об испанском художнике-сюрреалисте Сальвадоре Дали снимут в России. Главную роль сыграет народный артист России Евгений Герчаков, сообщает в понедельник ИТАР-ТАСС.

Предпосылкой для съемок стал спектакль режиссера Театра Луны Сергея Проханова "Дали и испанская королева из Казани", премьера которого прошла в ноябре 2013 года и стала для театра самой успешной постановкой уходящего сезона.

По словам Проханова, спектакль о Дали дал хорошую рекламу театру. "Даже в июле зал был заполнен почти под 100 процентов. Режиссером фильма станет Кирилл Папакуль", - заявил он.

Авторы снимут как сериал, так и художественный фильм. "Сценарий фильма почти готов, съемки начнутся в конце года. Будут две версии - сериал и художественный фильм", - цитирует информагенство актера Евгения Герчакова.

Актер отметил, что сыграть Дали удается не каждому: "Надо иметь лицо, чтобы сыграть эту роль. Вообще, сыграть Дали невозможно, им можно только стать".

Герчаков добавил, что ранее он уже работал с Папакулем и принимал участие в трех его проектах.

"Я снялся в трех его работах. Это фильм "Очень русский детектив", сериал "Однажды в милиции", где я сыграл главного психолога Москвы, и телепроект "Нереальная история", где я воплотил Ивана Грозного", - подытожил народный артист России.

Ранее M24.ru сообщало, что в мае в столице прошел фестиваль Dalifest, посвященный художнику Сальвадору Дали. Зрители увидели художественную акцию "Я - Сальвадор Дали", жонглерский спектакль "Сказки об апельсине", музыкальный джем с закрытыми глазами, а также послушали лекции о жизни и творчестве художника.

В Москве прошел фестиваль, посвященный художнику Сальвадору Дали

Любители мастер-классов смогли создать наброски с натуры, сплести "ловца снов", смастерить ежедневник, иллюстрированный репродукциями картин Дали, и изготовить "мягкие часы" по аналогии знаменитых часов на одном из полотен художника.