Новогодний городской блошиный рынок пройдет в Музее Москвы

Фото: M24.ru /Александр Авилов/

В третий раз в Музее Москвы пройдет Городской блошиный рынок — теперь уже посвященный Новому году, сообщает пресс-центр департамента культуры.

28 декабря с 12.00 до 20.00 часов в Музее Москвы будут продавать винтажные наряды, украшения, старые книги, игрушки, утварь для дома, самовары и подсвечники и, разумеется, старинные елочные игрушки.

Дети смогут принять участие в мастер-классах, порисовать с Детской студией искусств, смастерить елочные игрушки и снежинки, послушать концерт классической музыки от проекта Babyconcert, увидеть вещи, бывшие в обиходе в школьные годы бабушек и дедушек.

Взрослых посетителей ждет рассказ о традициях встречи Нового года в России с царских времен до наших дней, показ мод 40-60-х годов от Театра исторического костюма "Ретрообраз".

Праздничное настроение поможет создать джаз в исполнении ансамбля "Прожект БАМ". Вместе с ребятами из Moscow Swing Dance Society можно будет поучиться танцевать твист и линди-хоп — танцы популярные в середине XX века.

Впервые на рынке можно будет увидеть работы студентов и выпускников арт-вузов Москвы.

Стоимость входного билета: 50 рублей.

Напомним, первый блошиный рынок в Музее Москвы прошел 24 августа. Там можно было купить старый патефон, уникальную посуду, сфотографироваться в ретро-ателье, примерить винтажное платье, выпить чай и попробовать шоколад, созданный по старинным рецептам.