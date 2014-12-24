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Культура

24 декабря 2014, 02:04

Новогодний городской блошиный рынок пройдет в Музее Москвы

культура винтаж ретро Музей Москвы блошиные рынки елочные игрушки вещи маршруты и гиды семейная и молодёжная политика

Фото: M24.ru /Александр Авилов/

В третий раз в Музее Москвы пройдет Городской блошиный рынок — теперь уже посвященный Новому году, сообщает пресс-центр департамента культуры.

28 декабря с 12.00 до 20.00 часов в Музее Москвы будут продавать винтажные наряды, украшения, старые книги, игрушки, утварь для дома, самовары и подсвечники и, разумеется, старинные елочные игрушки.

Дети смогут принять участие в мастер-классах, порисовать с Детской студией искусств, смастерить елочные игрушки и снежинки, послушать концерт классической музыки от проекта Babyconcert, увидеть вещи, бывшие в обиходе в школьные годы бабушек и дедушек.

Взрослых посетителей ждет рассказ о традициях встречи Нового года в России с царских времен до наших дней, показ мод 40-60-х годов от Театра исторического костюма "Ретрообраз".

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Впервые на рынке можно будет увидеть работы студентов и выпускников арт-вузов Москвы.

Стоимость входного билета: 50 рублей.

Напомним, первый блошиный рынок в Музее Москвы прошел 24 августа. Там можно было купить старый патефон, уникальную посуду, сфотографироваться в ретро-ателье, примерить винтажное платье, выпить чай и попробовать шоколад, созданный по старинным рецептам.

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