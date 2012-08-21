Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

21 августа 2012, 18:01

Директора театра "Новая Опера" определит конкурс

культура Департамент культуры Москвы Новая опера Сергей Лысенко семейная и молодёжная политика

ИТАР-ТАСС

Департамент культуры объявил конкурс на должность директора "Новой оперы" имени Колобова.

Претенденты для участия в конкурсе должны предоставить презентацию, концепцию развития театра, план новых постановок и план гастрольной деятельности, а также материалы по организации работы со зрителем и по организации профессионального развития труппы театра.

Материалы должны быть представлены не позднее 30 августа 2012 года, говорится на сайте департамента культуры Москвы.

Напомним, бывший директор театра "Новая опера" дирижер Сергей Лысенко был освобожден от занимаемой должности в начале августа. Контракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе департамента культуры.

Временно исполняющей обязанности директора была назначена председатель художественно-творческой коллегии главный хормейстер Наталья Попович.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать