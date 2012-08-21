Директора театра "Новая Опера" определит конкурс

ИТАР-ТАСС

Департамент культуры объявил конкурс на должность директора "Новой оперы" имени Колобова.

Претенденты для участия в конкурсе должны предоставить презентацию, концепцию развития театра, план новых постановок и план гастрольной деятельности, а также материалы по организации работы со зрителем и по организации профессионального развития труппы театра.

Материалы должны быть представлены не позднее 30 августа 2012 года, говорится на сайте департамента культуры Москвы.

Напомним, бывший директор театра "Новая опера" дирижер Сергей Лысенко был освобожден от занимаемой должности в начале августа. Контракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе департамента культуры.

Временно исполняющей обязанности директора была назначена председатель художественно-творческой коллегии главный хормейстер Наталья Попович.