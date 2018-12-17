7 cериалов 2018 года, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники

Без спойлеров рассказываем о сериалах, просмотр которых не займет больше трех дней.





"Метод Комински"/ The Kominsky Method, 1 сезон, 8 серий по 30 минут

Фото: кадр из сериала "Метод Комински"; режиссер – Энди Теннант, Бет МакКарти-Миллер, Дональд Питри, Чак Лорри; сценарий – Чак Лорри, Алан Дж. Хиггинс, Дэвид Явербаум; производство – Chuck Lorre Productions, Warner Bros. Television

Короткая голливудская история об актере Сэнди Комински (Майкл Дуглас) и его друге, а в прошлом – агенте, Нормане Ньюлэндере (Алан Аркин). Возраст вытолкнул Сэндиза из кинематографа, поэтому теперь он преподает актерское мастерство. Главные герои постоянно рефлексируют по поводу прожитой жизни, грустят и отчаянно пытаются сопротивляться возрасту, но делают это очень комично, за что спасибо сценаристу Чаку Лорри (вы точно его знаете, если смотрели "Теорию большого взрыва"). Идея такая: не застревайте в молодости, после 60 жизнь только начинается.

"Траст"/ Trast, 1 сезон, 10 серий по 60 минут

Фото: кадр из сериала "Траст"; режиссер – Дэнни Бойл; сценарий – Саймон Бофой; производство – Cloud Eight Films

Сага о семье Гетти от режиссера фильмов "На игле", "Франкенштейн" и "Миллионера из трущоб" Дэнни Бойла. В основу сериала легла реальная история. В 1973 году итальянская мафия похитила внука американского нефтяного магната Жан Поля Гетти (Дональд Сазерленд) и просила за него выкуп в размере 17 миллионов долларов. В течение практически полугода Гетти-старший не давал мафии ни цента, но в итоге сторговался с похитителями и раскошелился на небольшую сумму. Кстати, торг длиной в пять месяцев оставил внука без уха. Параллельно с "Сагой семьи Гетти" режиссер раскрывает тему свинцовых 70-х в Риме и криминальной нищеты провинциальных итальянцев. Один из самых сильных сериалов года.

"Шучу"/ Kidding, 1 сезон, 10 серий по 30 минут

Фото: кадр из сериала "Шучу"; режиссер – Мишель Гондри, Джейк Шрейер, Минки Спиро; сценарий – Дэйв Холстейн, Роберто Бенабиб, Хэлли Фейффер, Ноа Хэйдл, Коуди Хеллер, Джой Маццарино, Майк Вукадинович, Джас Уотерс; производство – I Love You Julian!, Aggregate Films, Some Kind of Garden

Режиссер картины – Мишель Гондри, именно он снял мелодраму "Вечное сияние чистого разума", а главный герой "Шучу" – комик Джим Керри. Выходит, новый сериал – симбиоз комедии и драмы. Сюжет крутится вокруг ведущего детской телепередачи Джеффе (он же мистер Пиклс), который всю жизнь учил детей верить в чудо и на пальцах объяснял правила взрослой жизни. У него было все: крутая карьера, любящая жена, двое детей. Но у любой сказки есть конец. Смотреть, если хочется поразмыслить о равновесии плохого и хорошего в жизни: "как бы плохо ни было сегодня, завтра, возможно, будет лучше". Вполне подходит для тех, кто хочет начать новую жизнь с января.

"Обычная женщина", 1 сезон, 10 серий по 48 минут

Фото: кадр из сериала "Обычная женщина"; режиссер – Борис Хлебников; сценарий – Мария Меленевская, Денис Уточкин; производство – Лук-фильм

Сериал сравнивают с "Во все тяжкие". Марине (Анна Михалкова) – 39, двое детей, беременна третьим, у нее бизнес – свой цветочный магазин. Муж изменяет, старшая дочь попадает в неприятности, младшая капризничает. Марина тем временем ведет тайную жизнь, она – сутенер под прикрытием. Но тут одна из "девочек" погибает при таинственных обстоятельствах. Теперь нужно раскрыть убийство, скрыть от полиции и близких свое альтер эго и не дать семье развалиться. "Женщину" поставил Борис Хлебников, на счету у него фильм "Аритмия". Сериал портит только то, что как таковой развязки в конце первого сезона нет.

"Маньяк"/ MANIAC, 1 сезон, 10 серий по 40 минут

Фото: кадр из сериала "Маньяк"; режиссер – Кэри Фукунага; сценарий – Ole Marius Araldsen, Кэри Фукунага, Danielle Henderson, Четиль Индрегард, Espen Petrus Andersen Lervaag, Hakon Bast Mossige, Sam L. Roberts, Patrick Somerville, Ник Кьюз, Маурисио Кац, Кэролайн Уильямс, Amelia Gray; производство – Anonymous Content, Paramount Television

Сюжет разворачивается в ретрофутуристических декорациях 1980-х годов. Одинокий шизофреник Оуэн (Джон Хилл) и злая невротичка Энни (Эмма Стоун) соглашаются принять участие в испытании нового препарата. После приема лекарства искусственный интеллект пытается перепрограммировать пациентов, но что-то идет не так. Название сериала "MANIAC" двойственно: во-первых, это аббревиатура одного из первых электронных компьютеров, созданных в начале 50-х годов XX века, а во-вторых, герои все-таки безумцы, а значит, что-то маниакально-депрессивное в них есть.Смотреть всем, кто влюблен в Эмму Стоун, ностальгирует по 80-м, фанатеет по фильмам о снах и вымышленных реальностях.

"Чудо: слезы Мадонны"/Il miracolo, 1 сезон, 8 серий по 50 минут

Фото: кадр из сериала "Чудо: слезы Мадонны"; режиссер – Франческо Мунци, Лучио Пеллегрини; сценарий – Никколо Амманити, Джакомо Дурци, Стефано Бисес, Франческа Маньери, Франческа Марчано; производство – ARTE LLC, Kwai, Sky, Wildside Media

В центре сюжета – мироточащая пластиковая статуэтка Мадонны. Она изменит жизнь сексоголика и игрока, священника Марчелло, врача Сандры, которая ухаживает за больной матерью, и премьер-министра Фабрицио Пьетромаки, борющегося за мир. Пластиковая дева Мария с кровавыми слезами ставит под сомнение атеизм, научный подход и дарвинизм. Сценарий итало-французской мистической драмы написал Никколо Амманити, который ранее работал с Бернардо Бертолуччи (фильм "Ты и я"). Съемки проходили в Риме и окрестностях – подойдет всем, кто скучает по вечному городу и успел выучить наизусть "Молодого папу" Паоло Соррентино.

"Призрачная башня"/ The Looming Tower, 1 сезон, 10 серий по 50 минут

Фото: кадр из сериала "Призрачная башня"; режиссер – Крейг Зиск, Джон Дал, Али Селим, Майкл Словис, Алекс Гибни; сценарий – Дэн Футтерман, Алекс Гибни, Лоуренс Райт, Батшеба Доран, Адам Рэпп, Али Селим,Shannon Houston; производство – Legendary Television

Сериал основан на реальной истории. Два агента ФБР и ЦРУ объединились в борьбе с Усама бен Ладеном. Однако ведомства начали соперничество друг с другом, что в итоге привело к 11 сентября и войне в Ираке. Сериал основан на книге писателя Лоуренса Райта "Смутная башня: "Аль-Каида" и путь к 11 сентября". "Призрачная башня" – еще одна интерпретация трагедии 9/11. Подойдет всем, кто любит сложные истории и верит в конспирологические теории.

Ксения Сергиенко