7 cериалов 2018 года, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники

Без спойлеров рассказываем о сериалах, просмотр которых не займет больше трех дней.





Короткая голливудская история об актере Сэнди Комински (Майкл Дуглас) и его друге, а в прошлом – агенте, Нормане Ньюлэндере (Алан Аркин). Возраст вытолкнул Сэндиза из кинематографа, поэтому теперь он преподает актерское мастерство. Главные герои постоянно рефлексируют по поводу прожитой жизни, грустят и отчаянно пытаются сопротивляться возрасту, но делают это очень комично, за что спасибо сценаристу Чаку Лорри (вы точно его знаете, если смотрели "Теорию большого взрыва"). Идея такая: не застревайте в молодости, после 60 жизнь только начинается.

Фото: кадр из сериала "Траст"; режиссер – Дэнни Бойл; сценарий – Саймон Бофой; производство – Cloud Eight Films

Сага о семье Гетти от режиссера фильмов "На игле", "Франкенштейн" и "Миллионера из трущоб" Дэнни Бойла. В основу сериала легла реальная история. В 1973 году итальянская мафия похитила внука американского нефтяного магната Жан Поля Гетти (Дональд Сазерленд) и просила за него выкуп в размере 17 миллионов долларов. В течение практически полугода Гетти-старший не давал мафии ни цента, но в итоге сторговался с похитителями и раскошелился на небольшую сумму. Кстати, торг длиной в пять месяцев оставил внука без уха. Параллельно с "Сагой семьи Гетти" режиссер раскрывает тему свинцовых 70-х в Риме и криминальной нищеты провинциальных итальянцев. Один из самых сильных сериалов года.

Фото: кадр из сериала "Шучу"; режиссер – Мишель Гондри, Джейк Шрейер, Минки Спиро; сценарий – Дэйв Холстейн, Роберто Бенабиб, Хэлли Фейффер, Ноа Хэйдл, Коуди Хеллер, Джой Маццарино, Майк Вукадинович, Джас Уотерс; производство – I Love You Julian!, Aggregate Films, Some Kind of Garden