Live in Bohemia, жертвы апокалипсиса и байопик о Ниле Армстронге: что смотреть в кино

Покорение Луны, "P.S. Я люблю тебя" по-русски, сказки Гофмана, новый фильм Романа Полански и танцевальный экстаз от Гаспара Ноэ. Редакция портала Москва 24 – о главных кинопремьерах недели.

"Человек на Луне" – новый фильм любимца Голливуда Дэмьена Шазелла, создателя "Одержимости" и "Ла-Ла Ленда". Это масштабный байопик о Ниле Армстронге в лице Райана Гослинга и его знаменитом "маленьком шаге, ставшем огромным скачком для всего человечества". Как и водится в высокобюджетном голливудском кино о космосе, дело коснется не только профессионального пути астронавта, но и его личных взаимоотношений с женой и детьми.



Видео: YouTube/Universal Pictures Russia

Новый фильм Кирилла Плетнева "Без меня" – мелодрама с Полиной Максимовой, Любовью Аксеновой и Риналем Мухаметовым в главных ролях. После смерти Димы две его девушки – настоящая и бывшая – начинают получать загадочные сообщения от его имени. Еще не успевшие прийти в себя после трагедии, они хватаются за призрачную и иррациональную надежду на чудо: следуя подсказкам из сообщений, девушки вдвоем отправляются в путешествие. Попытка взрастить жанр "P.S. Я люблю тебя" на российской почве – в фильме о любви, потере и возвращении к жизни.



Видео: YouTube/SonyPicturesRU

Новый фильм главного провокатора французского кино Гаспара Ноэ "Экстаз" уже успел получить восторженные отзывы на Каннском кинофестивале и звание лучшей работы за всю карьеру режиссера.

Студенты академии современного танца собираются вместе, чтобы отпраздновать выпускной — с музыкой, танцами, весельем и алкоголем. Внезапно вечеринка оборачивается кошмаром, противостоять которому оказывается невозможно. Для всех, кто любит шок-контент, пробирающий до мурашек "Экстаз" – главный киноподарок недели.



Видео: YouTube/ВОЛЬГА

Боевик "Мэнди" с Николасом Кейджем в главной роли был объявлен критиками культовым еще до выхода в прокат. Идиллической жизни дровосека, живущего в лесу вместе со своей девушкой, приходит конец, когда рядом с их домом обосновываются служители религиозного культа. Вскоре лидер учения начинает заглядываться на Мэнди, девушку главного героя. Дальше, как и должно быть в боевике: убийство и месть.

В визуально безукоризненном фильме, стилизованном под старые картины категории В (как это делали не так давно Роберт Родригес и Квентин Тарантино со своим "Грайндхаусом"), есть все необходимое и даже больше: огонь, бензопилы, топоры, психоделики и байкеры – все это обещает "дать прикурить" даже тем, кого сложно чем-то удивить.



Видео: YouTube/cinemaprestige

Еще один визуально безукоризненный фильм – детективный ретро-триллер "Ничего хорошего в отеле "Эль рояль". Крис Хемсворт, Джон Хэмм, Дакота Джонсон и Джефф Бриджес в роли не имеющих ничего общего друг с другом персонажей (певица, священник, коммивояжер и другие), сходятся в некогда великолепном отеле на границе штатов Невада и Калифорния. Ночь, которую семеро незнакомцев собираются провести в отеле, – их возможность искупить свои грехи, пока ситуация не накалилась до предела.



Видео: YouTube/20th Century Fox Russia

Новый фильм Романа Полански с Эмманюэль Сенье, Евой Грин и Венсаном Пересом в главных ролях – "Основано на реальных событиях" – психологический триллер, созданный по мотивам одноименного романа Дельфин де Виган. В центре сюжета – знаменитая писательница Дельфина и возникающая в ее жизни таинственная незнакомка, быстро добивающаяся доверия женщины. Со временем Дельфина начинает понимать, что за преданностью ее поклонницы скрывается стремление получить полный контроль над ее жизнью...



Видео: YouTube/Central Partnership

Главная героиня британской комедии "Патрик" – девушка с целым ворохом проблем. Работа, родители, личная жизнь – все трещит по швам в тот момент, когда в ее жизни появляется мопс по имени Патрик. Полученное в наследство от бабушки, своим появлением это существо переворачивает жизнь Сары (но в данном случае конечные изменения могут быть лишь позитивными).



Видео: YouTube/iVideos

Криминальная комедия с Бастой, Евгением Стычкиным и Дашей Чарушей "Клубаре" – рассказ о клубном промоутере, которому поручают устроить масштабную вечеринку в готовящемся к открытию шикарном ночном клубе. Одновременно с этим он узнает о своих проблемах с законом, но, несмотря на все множащиеся неприятности, праздник в "Клубаре" должен состояться!



Видео: YouTube/ТО "Gazgolder"

Близится Хеллоуин, а значит в ближайшее время будет все больше фильмов, настраивающих на дух праздника. "Хэллфест" – история компании друзей, решающих отметить День всех святых походом на карнавал ужасов. Заметив наблюдающего за ними человека в маске, они ни секунды не сомневаются, что перед ними – актер, следующий задаче напугать посетителей. Пройдет достаточно времени перед тем, как подростки поймут, что происходящие вокруг них убийства – нечто большее, чем просто театральная постановка.



Видео: YouTube/Central Partnership

Место действия мистического триллера "Ремнант: Все еще вижу тебя" – постапокалиптический мир, где после масштабного бедствия, приведшего к смерти миллионов, граница между живыми и мертвыми стирается. Призраки погибших, ремнанты, появляются и исчезают в образах занятых повседневными делами людей без какой-либо видимой причины. И юная Вероника берется разгадать тайну ремнантов.



Видео: YouTube/Melomankaz

Премьера для любителей творчества Эрнста Теодора Амадея Гофмана и кукольных мультфильмов детства – "Гофманиада", вдохновленная сказками Гофмана. Это масштабный проект, добравшийся до экранов после более чем 15 лет производства. Образы для кукол, использовавшихся в мультфильме, были созданы Михаилом Шемякиным, а в самом сюжете биография писателя и композитора переплетается с его произведениями в первую очередь тремя сказками – "Песочный человек", "Золотой горшок" и "Крошка Цахес".

"Гофманиада" – самый крупный проект "Союзмультфильма" за его постсоветскую историю, в самом мультфильме использовалось более 150 кукол, а главных героев озвучили Владимир Кошевой и Вячеслав Полунин.



Видео: YouTube/Novoekino

Для поклонников группы Queen, а также всех тех, кто не может дождаться премьеры байопика о жизни Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия" 1 октября, на экраны ограниченным прокатом выходит фильм-концерт "Queen: Live in Bohemia". Отреставрированная запись легендарного концерта, состоявшегося в канун рождества 1975 года в Лондоне, – свидетельство первого исполнения "Богемской рапсодии" и настоящего триумфа группы, в то время лишь начинавшей стремительно набирать популярность.



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Лиза Минаева