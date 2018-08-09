"Русский треш, народный психодел" – беседа с коллекционером экстремального лубка

В Музее русского лубка и наивного искусства на Измайловском бульваре открылась выставка "Трактирные коврики". На ней представлена необычная коллекция "ковриков", собранная художником Андреем Сазоновым. Раньше эти самобытные изделия украшали дома в деревнях и небольших городах, но были объявлены советскими властями "низкопробным китчем" и практически запрещены. Корреспондент портала Москва 24 Эдуард Лукоянов встретился с владельцем собрания и узнал, чем этот "народный треш" интересен поклонникам искусства аутсайдеров.

Фото: Андрей Сазонов. Предоставлено Музеем русского лубка и наивного искусства

В романе Константина Вагинова "Козлиная песнь" есть любопытный персонаж – поэт Костя Ротиков. Примечателен он своим увлечением: его хобби было коллекционирование безвкусицы. Из этого занятия он выстроил целую философию, которая делает его едва ли не первым теоретиком китча.

Коллекционера Андрея Сазонова можно назвать современным продолжателем этого дела. Для своего собрания он уже не первый год скупает "коврики", работы художников-самоучек, которые обычно странствовали по деревням. Их поделки стали интересным свидетельством народных вкусов. Зачастую смешных, порой даже шокирующих.

"Я рос в маленьком городке и ходил на базар, тогда это называлось "колхозный рынок", – рассказывает Андрей Анатольевич. – И там продавались такие вот клееночки. До середины 60-х годов это было обычным явлением. Помните фильм, где Вицин продавал "живопИсь"? Это именно то! Когда я состарился, во мне пробудилась ностальгия по детству. Вот я и стал собирать. Тем более что это дело полезное, на мой взгляд. Наивное искусство было авторским, есть и будет! А массовое искусство в таком виде практически исчезнет. Собирать эти артефакты, хранить их, по-моему, – вполне достойное занятие".

Фото: Андрей Сазонов. Предоставлено Музеем русского лубка и наивного искусства

Причудливые картинки писались на любом подручном материале: на клеенке, холсте или даже на старом покрывале. Зачастую их рисовали инвалиды, которым в те годы разрешалось заниматься мелким предпринимательством. Получить художественное образование им было трудно, поэтому учились сами. Результат был соответствующий. Впрочем, продолжалось это недолго. Довольно скоро власть решила, что такое искусство советскому человеку не нужно.

"Было два всплеска, – уточняет Сазонов. – Во время НЭПа, конечно, и потом – 1945 год, когда солдаты возвращались из Германии и везли такие картинки ярмарочные. Здесь их копировали. Если вы обратитесь к русской классике, например, вспомните "Один день Ивана Денисовича" Солженицына, в письме, которое ему написала жена, упоминаются "красили". Они ходили по деревням и по трафарету такие картинки создавали практически на любых носителях. Это было распространено повсеместно, это был такой бизнес. Даже возродилось название "офеня", старое дореволюционное название торговцев, которые странствовали из деревни в деревню".

Красные стены Музея наивного искусства и приглушенный свет заставляют вспомнить о культовом сериале "Твин Пикс" Дэвида Линча. Лучше обстановки для этой выставки не представить. Происходящее на полотнах и правда напоминает сюрреалистические видения, плавно переходящие в чистую психоделию. Яркие кислотные краски обрушиваются на зрителя, после долгого разглядывания изображения рябят и будто расплываются, перетекая друг в друга. Это явно не то, что мы привыкли видеть в галереях.

Фото: Андрей Сазонов. Предоставлено Музеем русского лубка и наивного искусства

"Превалируют зеленый, синий и красный цвета, – объясняет коллекционер. – То есть цвета природных красок, красная рубаха на зеленом лугу, синее небо, клен цветущий. Это родные краски, то, что человек впитал с детства, то, что он считает красивым. То, к чему его тянет неосознанно, интуитивно. В 60-е годы все это пошло на помойки. В городах это считалось "китчем", велась "борьба с мещанством". Коврики сменили на фотографии папы Хэма с трубкой, Есенина с трубкой. Такой же китч, по сути".

Возможно, дело в том, что обширную коллекцию Сазонова пришлось разместить очень плотно, коврики развешены едва ли не впритык. Да и писались они не для того, чтобы висеть в таких количествах в одном месте. Но даже по отдельности некоторые работы удивляют буйной фантазией автора.

Например, на одном из ковриков изображен смуглый брюнет с бакенбардами, в котором легко узнать Пушкина. Рядом с ним женщина, играющая на мандолине. Логично предположить, что это Наталья Гончарова, но нет, все не так просто. Как объяснил Андрей Анатольевич, это Татьяна. А сидят писатель и созданная им героиня почему-то под тропической пальмой, откуда прибыл предок великого поэта.

"Есть фантастические вещи совершенно, – продолжает Сазонов. – Например, у меня есть большая клеенка, где все командиры Красной армии на лошадях едут вместе: Щорс, Чапаев, Котовский, Буденный, Ворошилов. Я ее один раз развернул и свернул, боюсь разворачивать.

Фото: Андрей Сазонов. Предоставлено Музеем русского лубка и наивного искусства

Вот висит картинка – две барышни. Если вы пойдете в Третьяковскую галерею, вы там увидите портрет сестер Гагариных работы Боровиковского. Это левая половина. А правая половина – натюрморт Ивана Хруцкого. От себя автор добавил бутылку и лафитник. Так уж заказали".

В 90-е художники Виталий Комар и Александр Меламид начали свой знаменитый проект "Выбор народа". Они заказали соцопрос, чтобы узнать, какой видят идеальную картину россияне. Итогом стало полотно "Явление Христа бурому медведю", на котором сошли сюжеты Иванова и Шишкина. Похоже, сами того не понимая, авторы художников занимались концептуальным искусством. Андрей Анатольевич, однако, с этим сравнением не согласен.

"Это артефакты массовой культуры, не искусства. Искусство вообще явление редкое. А это – художества", — считает Сазонов.

Как бы то ни было, но "Трактирные коврики" в том виде, в котором они представлены в Музее наивного искусства, вполне вписываются в contemporary art, пусть и в странноватой форме. Продлится выставка до 16 сентября.

Эдуард Лукоянов