В Бангладеш затонул паром с 200 пассажирами

В Бангладеш на реке Падма, недалеко от столицы Дакки, затонул паром, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на китайское агентство "Синьхуа". По предварительным данным, на борту судна находилось около 200 пассажиров.

На данный момент информации о жертвах не поступало. К настоящему моменту спасателям удалось вытащить из воды 50 пострадавших.

Подобные происшествия в Бангладеш не редкость - как операторы судов, так и пассажиры часто пренебрегают элементарными правилами безопасности.

Основной причиной крушения обычно становится перегруженность паромов. Каждый год в результате аналогичных происшествий погибает несколько сотен человек.