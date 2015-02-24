В центре города оперативники ликвидировали подпольное казино

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В жилом доме в центре Москвы полицейские ликвидировали подпольное казино, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного ГУ МВД. Ежемесячно заведение приносило владельцам многомиллионный доход.

Нелегальное казино располагалось в семикомнатной квартире одного из элитных домов в историческом центре города. Вход в заведение был оснащен дверью банковского типа и стальной решеткой, а возле подъезда здания круглосуточно дежурила и вела наблюдение "охрана" казино.

Попасть в клуб дозволялось узкому кругу лиц, чьи контактные данные были занесены в клиентскую базу. Во время спецоперации в заведении играли более 20 посетителей, в помещении находилась администрация и охрана.

По предварительным данным, ежемесячный доход заведения составил более 50 миллионов рублей. Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.