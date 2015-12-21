Столичная полиция завела дело на приезжего, заразившего партнера ВИЧ

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В столичной полиции возбудили дело в отношении жителя Белгородской области, который заразил своего знакомого ВИЧ, сообщает Агентство "Москва".

По словам потерпевшего –25-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа, он добровольно вступил в интимную связь со своим знакомым, а позднее узнал, что заразился от него ВИЧ-инфекцией.

В ходе проверки был задержан 46-летний мужчина, который, по данным правоохранителей, знал о своей болезни и вступил в интимную связь с пострадавшим.

Дело заведено по статье "Заражение ВИЧ-инфекцией", которая предполагает до пяти лет колонии.