На юго-востоке столицы закрыт подпольный швейный цех

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Столичные полицейские в ночь на 18 июля обнаружили подпольный цех по пошиву одежды, сообщила в понедельник пресс-служба МВД России по Москве.

В обнаруженном цехе, который работал круглосуточно, трудилось 30 приезжих из республик Средней Азии и Пакистана. В соседнем помещении располагались спальные места для работников. Все иностранные мигранты доставлены в правоохранительные органы для проверки причастности к ранее совершенным преступлениям и установления законности их нахождения на территории России.

В отношении 9 из них составлены протоколы об административном правонарушении по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".

Сейчас полиция разыскивает организаторов подпольного производства.