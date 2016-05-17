Павленский пожаловался на избиение конвоирами по дороге в суд

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Художник-акционист Петр Павленский пожаловался на избиение конвоирами на территории Мосгорсуда. По данным его жены, Павленскому сломали ребро и перебили колено, сообщает Агентство "Москва".

Адвокат подсудимого подтвердил эту информацию. Он намерен обратиться с заявлением в Следственный комитет.

Во вторник суд завершает рассмотрение дела об акции "Свобода" на Мало-Конюшенном мосту. Обвиняемым по этому делу проходит Павленский. Впрочем, ничего серьезного ему не грозит – максимальное наказание составит два года ограничения свободы, кроме того, у дела истек срок давности.

Однако Павленскому грозит реальный срок уже по другому делу. По версии дознания, в ночь на 9 ноября 2015 года Петр Павленский облил из канистры с бензином входную дверь здания ФСБ и поджег ее, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Повреждение выявленного объекта культурного наследия", было направлено в Мещанский райсуд Москвы. Обвиняемый содержится под стражей.

Павленскому грозит до трех лет лишения свободы

Петр Павленский известен своими эпатажными акциями: в сентябре прошлого года он пытался пройти в Кремль босиком для того, чтобы поговорить с Владимиром Путиным, а в 2013 году он, раздевшись на Красной площади, прибил свои половые органы к брусчатке. По признанию Павленского, таким образом он пытался изобразить метафору на современное российское общество. Весной 2013 года художник разделся догола и обмотался колючей проволокой перед зданием Законодательного собрания в Санкт-Петербурге.

Летом 2012 года художник-акционист зашил себе рот, протестуя против ареста участниц группы Pussy Riot. За последние два года акционист неоднократно проходил психиатрическую экспертизу и во всех случаях он был признан вменяемым.