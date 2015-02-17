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Происшествия

17 февраля, 13:42

Мошенники под видом беженцев обманули москвичку на 1 млн рублей

криминал следствие мошенники аферисты

Фото: ТАСС/Даниил Колодин

В Зюзинский районный суд направлено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Краснодарского края Максима Пазюка, который обвиняется в мошенничестве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, 23 декабря 2014 года Пазюк вместе с сообщниками подошли на улице к 81-летней москвичке. Представившись беженцами из "зоны вооруженного конфликта", они попросили женщину помочь им перевести деньги на покупку квартиры.

Он убедили потерпевшую, что часть денег находится на банковском счете в другом государстве и их невозможно снять в Москве.

Своим рассказом "беженцы" сумели вызвать у пожилой женщины сочувствие, и она без раздумий согласилась передать им деньги в качестве беспроцентного займа для покупки квартиры.

Получив согласие пенсионерки, мошенники предложили проехать с ними в банк и рассказали по дороге о необходимости перевода на банковскую карту 1 миллиона рублей со счета женщины, которые они ей впоследствии якобы переведут обратно. В качестве залога женщине пообещали оставить наличные, которые ей продемонстрировали и положили в сумку.

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Аферисты договорились о встрече с женщиной на следующий день, якобы для перевода денег обратно. Уже дома обманутая пенсионерка обнаружила в сумке вместо части наличных денег купюры так называемого "банка приколов" и обратилась в правоохранительные органы.

На следующий день согласно договоренности Пазюк прибыл на автомобиле к дому потерпевшей, где был задержан сотрудниками полиции. Добавим, что уголовное дело в отношении сообщников Пазюка выделено в отдельное производство.

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