СК начал проверку по факту оскорбления полицейского во Внукове

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту оскорбления полицейского водителем возле аэропорта Внуково, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 11 августа возле аэропорта Внуково. К сотруднику транспортной полиции обратились двое молодых людей с просьбой принять меры к водителю автомобиля Mercedes, который припарковал машину на тротуаре.

"На законное требование полицейского предъявить документы мужчина ответил отказом и, высказывая оскорбления в адрес сотрудника полиции, уехал", – пояснили в ГСУ СК России по Москве.

Как ранее сообщалось, владельца автомобиля уже установили, его транспортное средство объявлено в розыск.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Оскорбление представителя власти".