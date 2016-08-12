Оскорбивший полицейского водитель "Мерседеса" объявлен в розыск

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Полиция разыскивает водителя "Мерседеса", который проехал по тротуару возле аэропорта "Внуково", оскорбил сотрудника линейного отдела МВД и скрылся, сообщает "Интерфакс".

Накануне днем к сотруднику транспортной полиции обратились двое молодых людей с просьбой принять меры к водителю "Мерседеса", заехавшего на тротуар.

Офицер полиции попросил молодого человека предъявить документы, однако водитель, не представившись, ответил категорическим отказом. Он обругал полицейского нецензурной бранью, выехал задним ходом на дорогу и скрылся.

Владелец автомобиля установлен, его транспортное средство объявлено в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Оскорбление представителя власти".