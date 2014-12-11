Начальника полиции по Донскому району задержали за соучастие в получении взятки

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Оперативники задержали начальника полиции по Донскому району ЮАО, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка полиции. Его подозревают в соучастии при получении взятки в 200 тысяч рублей.

в субботу, 6 декабря, по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения в размере 200 тысяч рублей был задержан его заместитель. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

После этого майора и старшего лейтенанта полиции уволят из органов внутренних дел. Кроме того, они понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством. В пресс-службе отметили, что их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, в конце ноября столичные правоохранители возбудили уголовное дело в отношении своего бывшего коллеги, который попался на крышевании торговцев курительными смесями. Мужчина за взятки старательно не замечал наркоторговцев на одной из станций метро.