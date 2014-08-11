Дорожный конфликт на востоке столицы перерос в поножовщину

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Дорожный конфликт в районе Гольяново перерос в поножовщину. В результате один из участников конфликта оказался в реанимации, сообщили M24.ru в пресс-службе главка столичной полиции.

11 августа в 0.05 в полицию поступило сообщение о том, что мужчина получил ножевое ранение в районе 15-й Парковой улицы. Оперативники установили, что пострадавший стал жертвой дорожного конфликта.

В 23.45 неизвестный водитель на Chevrolet белого цвета прижал автомобиль Volkswagen к обочине, вышел из машины и ударил потерпевшего ножом в живот.

После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Водитель Volkswagen с проникающим ранением брюшной полости госпитализирован. Он находится в реанимации.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.