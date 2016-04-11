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Происшествия

11 апреля 2016, 11:32

Экс-президента федерации баскетбола отправили под домашний арест

криминал следствие уголовные дела расследования

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Бывшего президента Российской федерации баскетбола Юлию Аникееву отправили под домашний арест до 29 мая. Ее подозревают в хищении 20 миллионов рублей у подконтрольной ей организации, сообщает МИА "Россия сегодня".

Аникеевой предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Хищение, о котором идет речь, произошло в период с 20 февраля 2014 года по 24 августа 2015 года. По версии следствия, Аникеева и ее пока неустановленные подельники заключили несколько фиктивных договоров с индивидуальными предпринимателями, после чего перечислили деньги на счета этих бизнесменов.

В результате федерации баскетбола был нанесен серьезный финансовый ущерб. В настоящее время правоохранители устанавливают все подробности преступной схемы.

Аникеева занимала пост президента РФБ на протяжении двух лет – с августа 2013 по август 2015 года. На протяжении всего этого периода федерацию сотрясали скандалы. В частности, многие спортивные функционеры указывали на нечестность выборов президента организации.

Сейчас главой РФБ является известный в прошлом баскетболист ЦСКА и сборной России Андрей Кириленко.

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