Дело о подпольном производстве ботокса передано в прокуратуру Москвы

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Следователи столичной полиции передали в прокуратуру дело о подпольном производстве ботокса, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Обвиняемыми по делу проходят три человека, ранее на них завели дело по статье "Незаконное использование товарных знаков".

Напомним, в 2012 году стало известно о том, что некая организация через интернет продает салонам красоты поддельный ботокс, причем от него пострадали несколько человек. Стоимость препарата была в два раза ниже рыночной.

Как установили следователи, один из организаторов незаконного производства закупал товар в Китае и продавал салонам. Сам препарат выдавался за известные бренды, сумма ущерба правообладателям составила 10 миллионов рублей.

В августе того же года в ходе обысков на складах полицейские нашли препарат, причем основного ингредиента в его составе не было.